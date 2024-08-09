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В Арктике нашли фрагменты корабля голландского исследователя Баренца - РИА Новости, 09.08.2024
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Наука
 
22:54 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/fragmenty-1965309561.html
В Арктике нашли фрагменты корабля голландского исследователя Баренца
В Арктике нашли фрагменты корабля голландского исследователя Баренца - РИА Новости, 09.08.2024
В Арктике нашли фрагменты корабля голландского исследователя Баренца
Участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества (РГО), вернувшиеся в Мурманск с архипелага Новая Земля, обнаружили в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:54
2024-08-09T22:54
наука
новая земля
арктика
россия
российская академия наук
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества (РГО), вернувшиеся в Мурманск с архипелага Новая Земля, обнаружили в Арктике фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, на котором тот совершал полярные путешествия, сообщила пресс-служба Северного флота. В пятницу в Мурманск на борту большого морского сухогрузного транспорта "Яуза" Северного флота прибыл экспедиционный отряд, в составе которого действовали специалисты флота, 12-го главного управления Минобороны России (ГУМО), РГО, а также ученые и специалисты ряда институтов и высших учебных заведений. "Основная находка была сделана в районе Бухты Баренца, там были найдены фрагменты корабля, на котором исследователь Виллем Баренц совершал свои полярные путешествия. Также мы исследовали Крестовую Губу, там более 100 лет назад обосновались первые переселенцы", - приводит пресс-служба слова режиссера-документалиста, сценариста, члена РГО Леонида Круглова. Он также рассказал, что ученые обследовали древнее становище поморов 17 века, затем переместились в становище Ольгинское, откуда взлетал летчик российского императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский, который искал на этих землях следы экспедиций прошлого, в том числе путешествий русского гидрографа Георгия Седова. Экспедиционный отряд полностью реконструировал маршрут Нагурского, провел съемки и создал кадры, благодаря которым можно увидеть Арктику глазами легендарного полярного исследователя. Отряд стартовал из Белушьей Губы и прошел вокруг Северного острова архипелага Новая Земля, всего участники сделали более 20 высадок. "Температурные значения в этом сезоне были выше нормы около 12 градусов, что помогало проводить исследования. Эту экспедицию можно действительно назвать комплексной - в ней работали команды гляциологов, сейсмологов, геологов, гидробиологов, а также поисковые группы. Все материалы будут переданы для детального изучения в институты, что позволит сделать выводы и подвести подробные итоги этого сезона", - добавил командир экспедиционного отряда, офицер Северного флота, капитан второго ранга Сергей Зинченко. Работы велись вдоль побережья всего Северного острова. Ученые ИФЗ РАН искали здесь следы древних землетрясений, они провели георадарные исследования, составили ортофотоплан местности, что позволило посмотреть вглубь земли. Это нужно, чтобы спрогнозировать землетрясения, которые влияют на климат всего арктического региона. В ходе экспедиции также работали гидробиологи ВНИИРО, которые изучали подводную жизнь Арктики прямо с катера в непосредственной близости от берега. Это помогло исследовать прибрежную полосу, малоизученную из-за труднодоступности, так как на большом судне к берегу не подойти. В ходе работ был собран комплекс проб воды и зообентоса - это позволит сделать научные выводы и, возможно, ключевые открытия этого сезона. Комплексная экспедиция на Новую Землю стала продолжением исследований, начатых на этих территориях в прошлых сезонах. В них исследователи провели подводные исследования Карского моря, изучили животных и птиц, вели поисковые работы. Совместные экспедиции РГО и Северного флота по изучению арктических архипелагов проводятся с 2018 года. Ученые, добровольцы и военнослужащие проводят комплексные исследования при грантовой поддержке РГО. В 2021 году проект стал лауреатом премии РГО как лучшая многолетняя экспедиция по России.
https://ria.ru/20240316/arktika-1933326965.html
https://ria.ru/20231122/nauka-1910748538.html
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новая земля, арктика, россия, российская академия наук
Наука, Новая Земля, Арктика, Россия, Российская академия наук
В Арктике нашли фрагменты корабля голландского исследователя Баренца

Экспедиция Севфлота и РГО обнаружила фрагмент корабля Виллема Баренца в Арктике

© РИА Новости / Валерий МельниковВид на ледник "Серп и Молот" в районе архипелага Новая Земля
Вид на ледник Серп и Молот в районе архипелага Новая Земля - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Вид на ледник "Серп и Молот" в районе архипелага Новая Земля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Участники комплексной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества (РГО), вернувшиеся в Мурманск с архипелага Новая Земля, обнаружили в Арктике фрагменты корабля голландского исследователя Виллема Баренца, на котором тот совершал полярные путешествия, сообщила пресс-служба Северного флота.
В пятницу в Мурманск на борту большого морского сухогрузного транспорта "Яуза" Северного флота прибыл экспедиционный отряд, в составе которого действовали специалисты флота, 12-го главного управления Минобороны России (ГУМО), РГО, а также ученые и специалисты ряда институтов и высших учебных заведений.
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«
"Основная находка была сделана в районе Бухты Баренца, там были найдены фрагменты корабля, на котором исследователь Виллем Баренц совершал свои полярные путешествия. Также мы исследовали Крестовую Губу, там более 100 лет назад обосновались первые переселенцы", - приводит пресс-служба слова режиссера-документалиста, сценариста, члена РГО Леонида Круглова.
Он также рассказал, что ученые обследовали древнее становище поморов 17 века, затем переместились в становище Ольгинское, откуда взлетал летчик российского императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский, который искал на этих землях следы экспедиций прошлого, в том числе путешествий русского гидрографа Георгия Седова. Экспедиционный отряд полностью реконструировал маршрут Нагурского, провел съемки и создал кадры, благодаря которым можно увидеть Арктику глазами легендарного полярного исследователя. Отряд стартовал из Белушьей Губы и прошел вокруг Северного острова архипелага Новая Земля, всего участники сделали более 20 высадок.
«
"Температурные значения в этом сезоне были выше нормы около 12 градусов, что помогало проводить исследования. Эту экспедицию можно действительно назвать комплексной - в ней работали команды гляциологов, сейсмологов, геологов, гидробиологов, а также поисковые группы. Все материалы будут переданы для детального изучения в институты, что позволит сделать выводы и подвести подробные итоги этого сезона", - добавил командир экспедиционного отряда, офицер Северного флота, капитан второго ранга Сергей Зинченко.
Работы велись вдоль побережья всего Северного острова. Ученые ИФЗ РАН искали здесь следы древних землетрясений, они провели георадарные исследования, составили ортофотоплан местности, что позволило посмотреть вглубь земли. Это нужно, чтобы спрогнозировать землетрясения, которые влияют на климат всего арктического региона.
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В ходе экспедиции также работали гидробиологи ВНИИРО, которые изучали подводную жизнь Арктики прямо с катера в непосредственной близости от берега. Это помогло исследовать прибрежную полосу, малоизученную из-за труднодоступности, так как на большом судне к берегу не подойти. В ходе работ был собран комплекс проб воды и зообентоса - это позволит сделать научные выводы и, возможно, ключевые открытия этого сезона.
Комплексная экспедиция на Новую Землю стала продолжением исследований, начатых на этих территориях в прошлых сезонах. В них исследователи провели подводные исследования Карского моря, изучили животных и птиц, вели поисковые работы.
Совместные экспедиции РГО и Северного флота по изучению арктических архипелагов проводятся с 2018 года. Ученые, добровольцы и военнослужащие проводят комплексные исследования при грантовой поддержке РГО. В 2021 году проект стал лауреатом премии РГО как лучшая многолетняя экспедиция по России.
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