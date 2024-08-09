https://ria.ru/20240809/energodar-1965273582.html

Энергодар частично обесточен после украинского артобстрела

Энергодар частично обесточен после украинского артобстрела - РИА Новости, 09.08.2024

Энергодар частично обесточен после украинского артобстрела

Энергодар частично остался без электроснабжения из-за украинского обстрела, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:37

2024-08-09T18:37

2024-08-09T21:14

вооруженные силы украины

украина

энергодар

запорожская аэс

днепр (город)

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Энергодар частично остался без электроснабжения из-за украинского обстрела, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина."Идет артобстрел Энергодара. Город частично без электричества", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что на станции ситуация нормальная, обстрел ее не затронул.Об обстановке в городе сообщил его глава Эдуард Сеновоз. По его словам, нарушено штатное электроснабжение, наблюдаются перебои с водой, возможны перебои с мобильной связью и интернетом."При первой возможности специалисты приступят к ликвидации повреждений и приложат все усилия, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки", — добавил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль российских специалистов.Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси накануне заявил, что надежность внешнего энергоснабжения по-прежнему представляет серьезный риск для ядерной безопасности ЗАЭС.

https://ria.ru/20240712/putin-1959267707.html

https://ria.ru/20240719/zaes-1960681464.html

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энергодар

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина, энергодар, запорожская аэс, днепр (город), европа