https://ria.ru/20240809/durov-1965142597.html
Мать детей Дурова рассказала о последствиях его заявления о донорстве
Мать детей Дурова рассказала о последствиях его заявления о донорстве - РИА Новости, 09.08.2024
Мать детей Дурова рассказала о последствиях его заявления о донорстве
После публичного заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что у него более 100 биологических детей в нескольких странах, матери трех признанных Дуровым РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:56
2024-08-09T11:56
2024-08-09T11:56
общество
россия
павел дуров
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. После публичного заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что у него более 100 биологических детей в нескольких странах, матери трех признанных Дуровым детей Ирине Болгар писали разные девушки, присылали фотографии и скриншоты переписок, свидетельствующие о его параллельных отношениях, сообщила Болгар в интервью РИА Новости. "После открытия аккаунта в Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ) мне написали многие люди, в том числе девушки, присылали фото и сканы переписки, свидетельствующие о параллельных отношениях. Но моей целью никогда не было разыскивать детей или выяснять другие детали из жизни Павла, так как я уважаю чужие жизненные выборы и делаю свои", - сказала Болгар. Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
https://ria.ru/20240809/durov-1965141705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, павел дуров
Общество, Россия, Павел Дуров
Мать детей Дурова рассказала о последствиях его заявления о донорстве
Мать детей Дурова рассказала, что ей писали девушки после его слов о донорстве
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. После публичного заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что у него более 100 биологических детей в нескольких странах, матери трех признанных Дуровым детей Ирине Болгар писали разные девушки, присылали фотографии и скриншоты переписок, свидетельствующие о его параллельных отношениях, сообщила Болгар в интервью РИА Новости.
"После открытия аккаунта в Instagram (признана экстремистской и запрещена в РФ
) мне написали многие люди, в том числе девушки, присылали фото и сканы переписки, свидетельствующие о параллельных отношениях. Но моей целью никогда не было разыскивать детей или выяснять другие детали из жизни Павла, так как я уважаю чужие жизненные выборы и делаю свои", - сказала Болгар.
Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.