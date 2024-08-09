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Мать троих детей Дурова прокомментировала его участие в донорской программе - РИА Новости, 09.08.2024
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11:54 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/durov-1965142004.html
Мать троих детей Дурова прокомментировала его участие в донорской программе
Мать троих детей Дурова прокомментировала его участие в донорской программе - РИА Новости, 09.08.2024
Мать троих детей Дурова прокомментировала его участие в донорской программе
Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что знала об участии основателя Telegram в донорской программе и не препятствовала РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:54
2024-08-09T11:54
общество
болгар
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что знала об участии основателя Telegram в донорской программе и не препятствовала ему в этом, так как это анонимная процедура, она отметила, что все - свободные люди, могут делать то, что посчитают нужным. "Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным. Я знала о донорской программе Павла, он рассказывал мне о ней. Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против его участия в ней", - поделилась Болгар. По ее словам, участие предпринимателя в донорской программе никак не сказывалось на их отношениях и атмосфере в семье до того момента, пока Дуров не сделал публичное заявление. "Надо сказать, что моя жизненная позиция заключается в том, чтобы с уважением относиться к любым решениям и жизненным выборам других людей. При этом я оставляю за собой право принять своё решение и сделать свой выбор", - добавила Болгар. Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
https://ria.ru/20240809/durov-1965139972.html
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общество, болгар, павел дуров, telegram
Общество, Болгар, Павел Дуров, Telegram
Мать троих детей Дурова прокомментировала его участие в донорской программе

Мать троих детей Дурова знала о его участии в донорской программе

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что знала об участии основателя Telegram в донорской программе и не препятствовала ему в этом, так как это анонимная процедура, она отметила, что все - свободные люди, могут делать то, что посчитают нужным.
"Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным. Я знала о донорской программе Павла, он рассказывал мне о ней. Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против его участия в ней", - поделилась Болгар.
Ирина Болгар - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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По ее словам, участие предпринимателя в донорской программе никак не сказывалось на их отношениях и атмосфере в семье до того момента, пока Дуров не сделал публичное заявление.
"Надо сказать, что моя жизненная позиция заключается в том, чтобы с уважением относиться к любым решениям и жизненным выборам других людей. При этом я оставляю за собой право принять своё решение и сделать свой выбор", - добавила Болгар.
Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
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