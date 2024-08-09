https://ria.ru/20240809/durov-1965141705.html
Мать детей Дурова рассказала, почему не вела соцсети
Мать детей Дурова рассказала, почему не вела соцсети - РИА Новости, 09.08.2024
Мать детей Дурова рассказала, почему не вела соцсети
Мать дочери и двух сыновей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что раньше не вела социальные сети, так как хотела... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:54
2024-08-09T11:54
2024-08-09T11:54
общество
болгар
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мать дочери и двух сыновей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что раньше не вела социальные сети, так как хотела избежать повышенного внимания к семье со стороны общественности. "Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двух старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет", - поделилась Болгар. На вопрос о том, пользуется ли Болгар соцсетью Telegram, созданной отцом ее детей, она ответила, что на данный момент нет ни одного активного канала, имеющего к ней отношение. Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
https://ria.ru/20240730/mask-1962836174.html
https://ria.ru/20240417/durov-1940491271.html
болгар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, болгар, павел дуров, telegram
Общество, Болгар, Павел Дуров, Telegram
Мать детей Дурова рассказала, почему не вела соцсети
Мать детей Дурова не вела соцсети, чтобы избежать повышенного внимания к семье
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мать дочери и двух сыновей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что раньше не вела социальные сети, так как хотела избежать повышенного внимания к семье со стороны общественности.
"Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двух старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет", - поделилась Болгар.
На вопрос о том, пользуется ли Болгар
соцсетью Telegram
, созданной отцом ее детей, она ответила, что на данный момент нет ни одного активного канала, имеющего к ней отношение.
Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.