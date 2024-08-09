https://ria.ru/20240809/dagestan-1965282735.html
В Дагестане мужчина обстрелял полицейских при проверке документов
В Дагестане мужчина обстрелял полицейских при проверке документов - РИА Новости, 09.08.2024
В Дагестане мужчина обстрелял полицейских при проверке документов
В Дагестане ищут мужчину в женской одежде, открывшего огонь по полицейским при проверке документов, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:32
2024-08-09T19:32
2024-08-09T20:22
происшествия
республика дагестан
мвд по республике дагестан
шалинский район
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МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. В Дагестане ищут мужчину в женской одежде, открывшего огонь по полицейским при проверке документов, сообщила пресс-служба МВД по республике."На автодороге Хасавюрт — Тлох при попытке проверить документы на ВАЗ 111730 подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам, несущим службу. В результате обстрела с огнестрельными ранениями госпитализировано два полицейских", — говорится в сообщении.В розыск объявили 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая Жизнь Шалинского района Чеченской Республики.Отмечается, что он передвигается в темной женской широкой одежде. На нем перчатки и никаб — закрывающий лицо головной убор с узкой прорезью для глаз.
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954895623.html
шалинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, мвд по республике дагестан, шалинский район
Происшествия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан, Шалинский район
В Дагестане мужчина обстрелял полицейских при проверке документов
МВД: мужчина обстрелял полицейских в Дагестане, два сотрудника госпитализированы