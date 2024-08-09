https://ria.ru/20240809/bolgary-1965086400.html
Ирина Болгар подтвердила, что Павел Дуров является отцом ее детей
Ирина Болгар подтвердила, что Павел Дуров является отцом ее детей - РИА Новости, 09.08.2024
Ирина Болгар подтвердила, что Павел Дуров является отцом ее детей
Ирина Болгар в интервью РИА Новости рассказала, что основатель Telegram Павел Дуров указан в официальных документах троих ее детей в графе "отец", об их родстве РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:31
2024-08-09T03:31
2024-08-09T03:37
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ирина Болгар в интервью РИА Новости рассказала, что основатель Telegram Павел Дуров указан в официальных документах троих ее детей в графе "отец", об их родстве знают все одноклассники их сыновей и дочери. "Да, он указан в графе "отец", - сказала Болгар. Недавно Болгар опубликовала совместную фотографию с предпринимателем, двумя сыновьями и дочерью в соцсети Instagram*. На фото был запечатлен день рождения одного из сыновей, в доме праздничная атмосфера: на столе торт, потолок украшен воздушными шариками. Павел, Ирина, сыновья Даниэль и Давид одеты в черное, а дочь Лея - в белое платье. Болгар также уточнила, что дети носят фамилию Дурова. "Все их одноклассники в школе знают, кто их отец", - добавила она. Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240730/mask-1962836174.html
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общество, болгар, россия, павел дуров, telegram
Общество, Болгар, Россия, Павел Дуров, Telegram
Ирина Болгар подтвердила, что Павел Дуров является отцом ее детей
Ирина Болгар: Павел Дуров записан в графе "отец" в документах детей
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ирина Болгар в интервью РИА Новости рассказала, что основатель Telegram Павел Дуров указан в официальных документах троих ее детей в графе "отец", об их родстве знают все одноклассники их сыновей и дочери.
"Да, он указан в графе "отец", - сказала Болгар.
Недавно Болгар
опубликовала совместную фотографию с предпринимателем, двумя сыновьями и дочерью в соцсети Instagram*. На фото был запечатлен день рождения одного из сыновей, в доме праздничная атмосфера: на столе торт, потолок украшен воздушными шариками. Павел, Ирина, сыновья Даниэль и Давид одеты в черное, а дочь Лея - в белое платье.
Болгар также уточнила, что дети носят фамилию Дурова. "Все их одноклассники в школе знают, кто их отец", - добавила она.
Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.