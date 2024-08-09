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Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг - РИА Новости, 09.08.2024
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Туризм
 
05:53 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ator-1965007691.html
Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг
Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг - РИА Новости, 09.08.2024
Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг
Туроператоры уже начали продавать путевки в Великий Устюг – к главному российскому Деду Морозу и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:53
2024-08-09T05:53
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новости - туризм
великий устюг
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санкт-петербург
дед мороз
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туроператоры уже начали продавать путевки в Великий Устюг – к главному российскому Деду Морозу и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР.Летом зимние программы оплачивают самые прозорливые и ответственные путешественники, отметил вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Сейчас можно забронировать визиты в Великий Устюг на туристических поездах "Зимний экспресс": две ночи – в поезде, один день – в вотчине Деда Мороза. Так, стоимость трехдневного тура из Москвы или Санкт-Петербурга – от 38 тысяч рублей в плацкарте и от 43 тысяч рублей – в купе. Пятидневное путешествие с проживанием в гостинице – от 109 тысяч рублей на двоих.Предновогодние трехдневные визиты на "Зимних экспрессах" стоят дешевле всего – от 29 тысяч рублей в плацкарте на туриста. В период зимних каникул траты будут выше как минимум на 20 процентов, хотя экскурсионная программа не изменится.По словам экспертов, рост цен на путевки в вотчину Деда Мороза за год составил около десяти процентов. Пик спроса придется на октябрь и ноябрь. Ближе к каникулам все туры будут распроданы. "В прошлом году все путевки в Великий Устюг были реализованы в ноябре", - отметили в Fun&amp;Sun.
https://ria.ru/20240808/puteshestviya-1963761094.html
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туризм, новости - туризм, великий устюг, москва, санкт-петербург, дед мороз, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Великий Устюг, Москва, Санкт-Петербург, Дед Мороз, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг

АТОР: стоимость зимних туров в Великий Устюг к Деду Морозу — от 38 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДед Мороз из Великого Устюга перед отправкой специального "Поезда Деда Мороза" с Киевского вокзала, организованного ОАО "РЖД", в новогоднее путешествие по России
Дед Мороз из Великого Устюга перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала, организованного ОАО РЖД, в новогоднее путешествие по России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туроператоры уже начали продавать путевки в Великий Устюг – к главному российскому Деду Морозу и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР.
Летом зимние программы оплачивают самые прозорливые и ответственные путешественники, отметил вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Сейчас можно забронировать визиты в Великий Устюг на туристических поездах "Зимний экспресс": две ночи – в поезде, один день – в вотчине Деда Мороза. Так, стоимость трехдневного тура из Москвы или Санкт-Петербурга – от 38 тысяч рублей в плацкарте и от 43 тысяч рублей – в купе. Пятидневное путешествие с проживанием в гостинице – от 109 тысяч рублей на двоих.
Предновогодние трехдневные визиты на "Зимних экспрессах" стоят дешевле всего – от 29 тысяч рублей в плацкарте на туриста. В период зимних каникул траты будут выше как минимум на 20 процентов, хотя экскурсионная программа не изменится.
По словам экспертов, рост цен на путевки в вотчину Деда Мороза за год составил около десяти процентов. Пик спроса придется на октябрь и ноябрь. Ближе к каникулам все туры будут распроданы. "В прошлом году все путевки в Великий Устюг были реализованы в ноябре", - отметили в Fun&Sun.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВеликий УстюгМоскваСанкт-ПетербургДед МорозАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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