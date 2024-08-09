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Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг

Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг - РИА Новости, 09.08.2024

Названа стоимость новогодних туров к Деду Морозу в Великий Устюг

Туроператоры уже начали продавать путевки в Великий Устюг – к главному российскому Деду Морозу и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:53

2024-08-09T05:53

2024-08-09T05:53

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Туроператоры уже начали продавать путевки в Великий Устюг – к главному российскому Деду Морозу и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР.Летом зимние программы оплачивают самые прозорливые и ответственные путешественники, отметил вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Сейчас можно забронировать визиты в Великий Устюг на туристических поездах "Зимний экспресс": две ночи – в поезде, один день – в вотчине Деда Мороза. Так, стоимость трехдневного тура из Москвы или Санкт-Петербурга – от 38 тысяч рублей в плацкарте и от 43 тысяч рублей – в купе. Пятидневное путешествие с проживанием в гостинице – от 109 тысяч рублей на двоих.Предновогодние трехдневные визиты на "Зимних экспрессах" стоят дешевле всего – от 29 тысяч рублей в плацкарте на туриста. В период зимних каникул траты будут выше как минимум на 20 процентов, хотя экскурсионная программа не изменится.По словам экспертов, рост цен на путевки в вотчину Деда Мороза за год составил около десяти процентов. Пик спроса придется на октябрь и ноябрь. Ближе к каникулам все туры будут распроданы. "В прошлом году все путевки в Великий Устюг были реализованы в ноябре", - отметили в Fun&Sun.

https://ria.ru/20240808/puteshestviya-1963761094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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