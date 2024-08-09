Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ataka-1965104686.html
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА
По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:46
2024-08-09T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что над Воронежской областью были сбиты четыре беспилотника. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240322/bpla-1935114489.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Гусев рассказал об атаке украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили, что над Воронежской областью были сбиты четыре беспилотника.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев.
Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет
22 марта, 23:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала