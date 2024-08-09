https://ria.ru/20240809/ataka-1965104686.html

В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024

В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:46

2024-08-09T08:46

2024-08-09T08:46

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что над Воронежской областью были сбиты четыре беспилотника. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев.

https://ria.ru/20240322/bpla-1935114489.html

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)