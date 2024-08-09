https://ria.ru/20240809/ataka-1965104686.html
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА
По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:46
2024-08-09T08:46
2024-08-09T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет после атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее в Минобороны России сообщили, что над Воронежской областью были сбиты четыре беспилотника. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240322/bpla-1935114489.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области заявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Гусев рассказал об атаке украинских беспилотников