https://ria.ru/20240809/ataka-1965096035.html
В Липецкой области провели заседание оперативного штаба
В Липецкой области провели заседание оперативного штаба - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области провели заседание оперативного штаба
Губернатор Игорь Артамонов провел заседание оперштаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:40
2024-08-09T06:40
2024-08-09T06:50
липецкая область
вооруженные силы украины
происшествия
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов провел заседание оперштаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности"В правительстве Липецкой области под руководством губернатора Игоря Артамонова прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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липецкая область, вооруженные силы украины, происшествия, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Липецк, Игорь Артамонов
В Липецкой области провели заседание оперативного штаба
Артамонов провел заседание оперштаба по устранению последствий атаки ВСУ