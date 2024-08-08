https://ria.ru/20240808/zemletryasenie-1964934964.html
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 08.08.2024
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает в четверг киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:46
2024-08-08T14:46
2024-08-08T14:46
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БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает в четверг киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в четверг в 13.12 (10.12 мск). Очаг землетрясения находился на границе Киргизии и Таджикистана в горах Заалайского хребта, в 20 километрах к юго-востоку от киргизского села Бор-Дебе, в 45 километрах от села Нура и в 140 километрах от города Ош. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в Бор-Дебе - 3 балла, селе Нура - 2 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, ош, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Таджикистан, Ош, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3