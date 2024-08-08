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На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 08.08.2024

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает в четверг киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:46

2024-08-08T14:46

2024-08-08T14:46

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БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает в четверг киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы в четверг в 13.12 (10.12 мск). Очаг землетрясения находился на границе Киргизии и Таджикистана в горах Заалайского хребта, в 20 километрах к юго-востоку от киргизского села Бор-Дебе, в 45 километрах от села Нура и в 140 километрах от города Ош. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в Бор-Дебе - 3 балла, селе Нура - 2 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.

https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html

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Варвара Скокшина

в мире, киргизия, таджикистан, ош, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)