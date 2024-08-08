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Правительство выделит Курской области средства на выплаты матпомощи

Правительство выделит Курской области средства на выплаты матпомощи - РИА Новости, 08.08.2024

Правительство выделит Курской области средства на выплаты матпомощи

Из госбюджета выделили более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:56

2024-08-08T22:56

2024-08-08T23:48

курская область

россия

специальная военная операция на украине

общество

денис мантуров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Из госбюджета выделили более 200 миллионов рублей на срочные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба правительства."Правительством в соответствии с поручением президента принято решение о выделении <...> 220 миллионов рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, в размере десяти тысяч рублей на человека", — говорится в сообщении.Власти региона должны в кратчайшие сроки передать в Минфин согласованный с МЧС список жителей, вынужденно покинувших свои дома. Также область должна оперативно установить порядок осуществления выплат, а МЧС проконтролирует целевое использование средств.В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта оперативная мера — не единственная, которую профинансируют из федерального бюджета. Так, ранее уже было принято решение выделить 1,8 миллиарда рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона. Прорабатываются и другие меры.О необходимости оказать жителям единовременную материальную помощь сегодня на встрече с президентом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он пояснил, что это необходимо, так как многие люди покинули дома, даже не взяв документы.Путин согласился с предложением и пообещал, что ресурсы будут направлены. Глава государства также поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб — утраченное жилье и имущество. Он призвал "работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи".Как написал Смирнов в своем Telegram-канале, открыта горячая линия, по которой жители региона могут круглосуточно подать заявку на единовременную выплату, а также получить консультацию: 741-480.Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны, за два дня противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

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https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html

курская область

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курская область, россия, общество, денис мантуров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство финансов рф (минфин россии)