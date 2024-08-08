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Путин поговорил по видеосвязи с врио губернатора Курской области

Путин поговорил по видеосвязи с врио губернатора Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Путин поговорил по видеосвязи с врио губернатора Курской области

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым и поддержал предложение о выплатах жителям приграничных... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:46

2024-08-08T16:46

2024-08-08T17:46

политика

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым и поддержал предложение о выплатах жителям приграничных районов."Решение о единовременной выплате по десять тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены", — сказал глава государства.Как пояснил Смирнов, такая помощь необходима, так как многие люди покинули дома, даже не взяв документы.Он сообщил, что власти приняли решение об эвакуации, потому что украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать мирное население региона и автомобили скорой помощи, есть случаи гибели медиков.Эвакуированных будут вывозить автобусами и по железной дороге, продолжил Смирнов."Пришло дополнительно восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу же железной дорогой. Откликнулись практически все руководители российских регионов, предоставляют места (для размещения. — Прим. ред.)", — сказал врио губернатора.Президент поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб."Имеется в виду утрата имущества, утрата жилья, тоже в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", — уточнил глава государства.Смирнов, в свою очередь, отметил, что федеральное правительство оказывает области всю поддержку, он находится на связи с премьером Михаилом Мишустиным, министром обороны Андреем Белоусовым, а также помощником президента Алексеем Дюминым.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны, за два дня противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.По данным СК, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.

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Встреча Путина по видеосвязи с врио губернатора Курской области Смирновым ❗️Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Курской области Смирновым 2024-08-08T16:46 true PT1M14S

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Варвара Скокшина

политика, курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины