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“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 08.08.2024 (обновлено: 04:27 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vsu-1964798393.html
“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область
“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область
ВСУ, атаковав Курскую область, совершили "обреченную вылазку”, на которую уйдут последние резервы, такое мнение высказал обозреватель американского журнала... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:22
2024-08-08T04:27
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ВСУ, атаковав Курскую область, совершили "обреченную вылазку”, на которую уйдут последние резервы, такое мнение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.“Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку”, — говорится в материале.Как отметил эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин, Украина решилась на азартную игру с очень высокими ставками, при этом находясь в удручающем положении."Надеюсь, Украина имеет четкое представление о целях этой операции", — добавил он.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков..Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html
https://ria.ru/20240808/antonov-1964792891.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Forbes
“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область

Forbes: ВСУ бросают последние резервы на обреченную вылазку в Курской области

© Минобороны РоссииУничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Кадр видео
Уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Минобороны России
Уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ВСУ, атаковав Курскую область, совершили "обреченную вылазку”, на которую уйдут последние резервы, такое мнение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
“Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку”, — говорится в материале.
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Как отметил эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин, Украина решилась на азартную игру с очень высокими ставками, при этом находясь в удручающем положении.
"Надеюсь, Украина имеет четкое представление о целях этой операции", — добавил он.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
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Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков..
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов
Вчера, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
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