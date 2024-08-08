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“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область
“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область
ВСУ, атаковав Курскую область, совершили "обреченную вылазку”, на которую уйдут последние резервы, такое мнение высказал обозреватель американского журнала... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:22
2024-08-08T02:22
2024-08-08T04:27
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валерий герасимов
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. ВСУ, атаковав Курскую область, совершили "обреченную вылазку”, на которую уйдут последние резервы, такое мнение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.“Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку”, — говорится в материале.Как отметил эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин, Украина решилась на азартную игру с очень высокими ставками, при этом находясь в удручающем положении."Надеюсь, Украина имеет четкое представление о целях этой операции", — добавил он.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков..Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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“Последние резервы”: в США опешили после атаки ВСУ на Курскую область
Forbes: ВСУ бросают последние резервы на обреченную вылазку в Курской области