В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит более четырех часов, в остальных регионах она была объявлена практически одновременно – в 08.17 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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20 декабря 2023, 22:46