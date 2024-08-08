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СМИ: Украина просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:37 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/udary-1965070684.html
СМИ: Украина просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России
СМИ: Украина просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России - РИА Новости, 08.08.2024
СМИ: Украина просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России
Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область, сообщила газета... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:37
2024-08-08T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
киев
владимир зеленский
карин жан-пьер
валерий герасимов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского. "Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области", - пишет издание. Как сообщил газете источник из окружения Зеленского, таким образом Киев рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией". Ранее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила в связи с нападением ВСУ на Курскую область, что США по-прежнему не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь российской территории. При этом она попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители, заявив, что эти действия киевского режима "соответствуют политике США". Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно об этих планах ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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россия
курская область
киев
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в мире, россия, курская область, киев, владимир зеленский, карин жан-пьер, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Киев, Владимир Зеленский, Карин Жан-Пьер, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
СМИ: Украина просит США разрешить бить ATACMS по авиабазам России

WP: Украина просит США разрешить удары ракетами ATACMS по российским авиабазам

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украина просит разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории России в связи с нападением на Курскую область, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.
«
"Украинские чиновники теперь просят у США разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам, которые Россия использует для ответных ударов. В Киеве верят, что эти меры позволят им удержать часть Курской области", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
Как сообщил газете источник из окружения Зеленского, таким образом Киев рассчитывает получить "рычаг давления для переговоров с Россией".
Ранее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила в связи с нападением ВСУ на Курскую область, что США по-прежнему не поддерживают удары Киева американским оружием вглубь российской территории. При этом она попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ, в ходе которого погибли мирные жители, заявив, что эти действия киевского режима "соответствуют политике США". Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно об этих планах ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьКиевВладимир ЗеленскийКарин Жан-ПьерВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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