https://ria.ru/20240808/trevoga-1965018278.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.08.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:49
2024-08-08T18:49
2024-08-08T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит почти три часа. В 17.36 мск тревога была объявлена в Харьковской области. В 18.36 тревога распространилась на остальные упомянутые регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу