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Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис - РИА Новости, 08.08.2024
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21:42 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/tramp-1965054896.html
Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис
Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис - РИА Новости, 08.08.2024
Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис
Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда телевизионных дебатов со своим конкурентом на выборах,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:42
2024-08-08T21:42
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда телевизионных дебатов со своим конкурентом на выборах, действующим вице-президентом Камалой Харрис, однако та пока не дала своего согласия на это предложение. "На мой взгляд, проводить дебаты крайне важно. Мы договорились с телеканалом Fox об их проведении 4 сентября, с NBC – 10 сентября и с ABC – 25 сентября. Данные телеканалы с нетерпением ожидают этих дат, мы уже обсудили данный вопрос с их руководством, и все уже подтверждено", - сказал Трамп в ходе обращения из своего имения в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Впоследствии предвыборный штаб Трампа скорректировал слова своего шефа, уточнив в отдельном заявлении, что дебаты на NBC предлагается провести 25 сентября, на ABC - 10-го. Он подчеркнул, что прочие детали проведения дебатов согласовать "проще простого". "Другая сторона также должна согласиться на эти условия. Я не знаю, пойдет ли она на это, поскольку (Харрис) почти полностью некомпетентна", - подчеркнул политик-республиканец.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис

Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда теледебатов с Харрис в сентябре

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда телевизионных дебатов со своим конкурентом на выборах, действующим вице-президентом Камалой Харрис, однако та пока не дала своего согласия на это предложение.
«
"На мой взгляд, проводить дебаты крайне важно. Мы договорились с телеканалом Fox об их проведении 4 сентября, с NBC – 10 сентября и с ABC – 25 сентября. Данные телеканалы с нетерпением ожидают этих дат, мы уже обсудили данный вопрос с их руководством, и все уже подтверждено", - сказал Трамп в ходе обращения из своего имения в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Впоследствии предвыборный штаб Трампа скорректировал слова своего шефа, уточнив в отдельном заявлении, что дебаты на NBC предлагается провести 25 сентября, на ABC - 10-го.
Он подчеркнул, что прочие детали проведения дебатов согласовать "проще простого".
"Другая сторона также должна согласиться на эти условия. Я не знаю, пойдет ли она на это, поскольку (Харрис) почти полностью некомпетентна", - подчеркнул политик-республиканец.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Харрис
3 августа, 06:47
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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