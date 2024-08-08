https://ria.ru/20240808/tramp-1965054896.html

Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис

Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис - РИА Новости, 08.08.2024

Трамп хочет провести три раунда теледебатов с Харрис

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда телевизионных дебатов со своим конкурентом на выборах,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:42

2024-08-08T21:42

2024-08-08T21:42

в мире

сша

флорида

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда телевизионных дебатов со своим конкурентом на выборах, действующим вице-президентом Камалой Харрис, однако та пока не дала своего согласия на это предложение. "На мой взгляд, проводить дебаты крайне важно. Мы договорились с телеканалом Fox об их проведении 4 сентября, с NBC – 10 сентября и с ABC – 25 сентября. Данные телеканалы с нетерпением ожидают этих дат, мы уже обсудили данный вопрос с их руководством, и все уже подтверждено", - сказал Трамп в ходе обращения из своего имения в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Впоследствии предвыборный штаб Трампа скорректировал слова своего шефа, уточнив в отдельном заявлении, что дебаты на NBC предлагается провести 25 сентября, на ABC - 10-го. Он подчеркнул, что прочие детали проведения дебатов согласовать "проще простого". "Другая сторона также должна согласиться на эти условия. Я не знаю, пойдет ли она на это, поскольку (Харрис) почти полностью некомпетентна", - подчеркнул политик-республиканец.

https://ria.ru/20240803/debaty-1963814555.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024