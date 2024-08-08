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Трамп объяснил, почему Харрис не дает интервью - РИА Новости, 08.08.2024
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17:20 08.08.2024 (обновлено: 18:08 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/tramp-1964994231.html
Трамп объяснил, почему Харрис не дает интервью
Трамп объяснил, почему Харрис не дает интервью - РИА Новости, 08.08.2024
Трамп объяснил, почему Харрис не дает интервью
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его конкурентка в президентской гонке от демократов Камала Харрис якобы избегает общения с РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:20
2024-08-08T18:08
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его конкурентка в президентской гонке от демократов Камала Харрис якобы избегает общения с прессой, чтобы скрыть свою "некомпетентность". &quot;Камала отказывается давать интервью, потому что ее команда понимает, что она неспособна отвечать на вопросы, как и (действующий президент Джо. — Прим. ред.) Байден не мог отвечать на вопросы, но по другим причинам. Он просто потрепанный, а она просто некомпетентна&quot;, — Трамп написал в своей соцсети Truth.Бывший президент пообещал "разоблачить" ее на выборах так же, как он сделал это с Байденом. Республиканцы и близкие к ним СМИ критикуют Харрис за то, что с момента объявления ее номинации в качестве нового кандидата в президенты от демократов она пока так и не давала интервью и пресс-конференций, в то время как Трамп делает это регулярно. По их словам, большинство американских СМИ дали ей "медовый месяц".
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп объяснил, почему Харрис не дает интервью

Трамп заявил, что Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его конкурентка в президентской гонке от демократов Камала Харрис якобы избегает общения с прессой, чтобы скрыть свою "некомпетентность".
«

"Камала отказывается давать интервью, потому что ее команда понимает, что она неспособна отвечать на вопросы, как и (действующий президент Джо. — Прим. ред.) Байден не мог отвечать на вопросы, но по другим причинам. Он просто потрепанный, а она просто некомпетентна", — Трамп написал в своей соцсети Truth.

Бывший президент пообещал "разоблачить" ее на выборах так же, как он сделал это с Байденом.
Республиканцы и близкие к ним СМИ критикуют Харрис за то, что с момента объявления ее номинации в качестве нового кандидата в президенты от демократов она пока так и не давала интервью и пресс-конференций, в то время как Трамп делает это регулярно.
По их словам, большинство американских СМИ дали ей "медовый месяц".
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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