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Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России - РИА Новости, 08.08.2024
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14:13 08.08.2024 (обновлено: 14:14 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/sud-1964926118.html
Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России
Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России - РИА Новости, 08.08.2024
Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России
Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отказал гражданке Австрии еврейского происхождения Нурит Шаллер в признании незаконным отказа МВД в предоставлении... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:13
2024-08-08T14:14
россия
австрия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отказал гражданке Австрии еврейского происхождения Нурит Шаллер в признании незаконным отказа МВД в предоставлении временного убежища в России, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Коллеги из Смольнинского районного суда рассмотрели административный иск уроженки Вены Нурит Шаллер к ГУ МВД по СПб и ЛО (Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ред.) об оспаривании отказа в предоставлении временного убежища на территории РФ... Суд гражданке Австрии в признании незаконным отказа ответчика в предоставлении временного убежища отказал", – написала Лебедева в своем Telegram-канале. По словам Шаллер, ее приезд в Россию обусловлен опасениями за свою жизнь и здоровье на родине, где она подвергается постоянным нападкам со стороны мусульман, иммигрировавших в Австрию. Шаллер также сообщила, что хочет жить в стране с традиционными ценностями и готова выучить русский язык. При этом на просьбу суда уточнить род своих текущих занятий в России Шаллер сообщила, что занимается "изучением политической обстановки в нашей стране", отметила руководитель судебной пресс-службы.
https://ria.ru/20240805/shveytsariya-1964246819.html
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россия, австрия, санкт-петербург
Россия, Австрия, Санкт-Петербург
Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России

Суд Петербурга отказал гражданке Австрии Шаллер во временном убежище в России

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отказал гражданке Австрии еврейского происхождения Нурит Шаллер в признании незаконным отказа МВД в предоставлении временного убежища в России, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«
"Коллеги из Смольнинского районного суда рассмотрели административный иск уроженки Вены Нурит Шаллер к ГУ МВД по СПб и ЛО (Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ред.) об оспаривании отказа в предоставлении временного убежища на территории РФ... Суд гражданке Австрии в признании незаконным отказа ответчика в предоставлении временного убежища отказал", – написала Лебедева в своем Telegram-канале.
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По словам Шаллер, ее приезд в Россию обусловлен опасениями за свою жизнь и здоровье на родине, где она подвергается постоянным нападкам со стороны мусульман, иммигрировавших в Австрию. Шаллер также сообщила, что хочет жить в стране с традиционными ценностями и готова выучить русский язык.
При этом на просьбу суда уточнить род своих текущих занятий в России Шаллер сообщила, что занимается "изучением политической обстановки в нашей стране", отметила руководитель судебной пресс-службы.
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