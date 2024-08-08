https://ria.ru/20240808/sud-1964926118.html

Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России

Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России - РИА Новости, 08.08.2024

Суд отказал гражданке Австрии в предоставлении временного убежища в России

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отказал гражданке Австрии еврейского происхождения Нурит Шаллер в признании незаконным отказа МВД в предоставлении... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:13

2024-08-08T14:13

2024-08-08T14:14

россия

австрия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отказал гражданке Австрии еврейского происхождения Нурит Шаллер в признании незаконным отказа МВД в предоставлении временного убежища в России, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Коллеги из Смольнинского районного суда рассмотрели административный иск уроженки Вены Нурит Шаллер к ГУ МВД по СПб и ЛО (Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ред.) об оспаривании отказа в предоставлении временного убежища на территории РФ... Суд гражданке Австрии в признании незаконным отказа ответчика в предоставлении временного убежища отказал", – написала Лебедева в своем Telegram-канале. По словам Шаллер, ее приезд в Россию обусловлен опасениями за свою жизнь и здоровье на родине, где она подвергается постоянным нападкам со стороны мусульман, иммигрировавших в Австрию. Шаллер также сообщила, что хочет жить в стране с традиционными ценностями и готова выучить русский язык. При этом на просьбу суда уточнить род своих текущих занятий в России Шаллер сообщила, что занимается "изучением политической обстановки в нашей стране", отметила руководитель судебной пресс-службы.

https://ria.ru/20240805/shveytsariya-1964246819.html

https://ria.ru/20240123/ubezhische-1922898243.html

россия

австрия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, австрия, санкт-петербург