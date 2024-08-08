https://ria.ru/20240808/ssha-1965061269.html

США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне

США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2024

США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне

США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:30

2024-08-08T22:30

2024-08-08T22:30

специальная военная операция на украине

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россия

курская область

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карин жан-пьер

валерий герасимов

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы не поддерживаем дальнобойные удары вглубь территории РФ", - сказала Сингх в ходе брифинга, комментируя нападение ВСУ на Курскую область. При этом чиновница добавила, что, по мнению США, нынешняя ситуация в Курской области не грозит эскалацией украинского конфликта. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область

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Кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в Курской области Минобороны опубликовало кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в приграничном районе Курской области 2024-08-08T22:30 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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