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США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ssha-1965061269.html
США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне
США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2024
США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне
США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:30
2024-08-08T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
сша
карин жан-пьер
валерий герасимов
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы не поддерживаем дальнобойные удары вглубь территории РФ", - сказала Сингх в ходе брифинга, комментируя нападение ВСУ на Курскую область. При этом чиновница добавила, что, по мнению США, нынешняя ситуация в Курской области не грозит эскалацией украинского конфликта. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область
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Кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в Курской области
Минобороны опубликовало кадры обезвреживания тяжелого беспилотника ВСУ "Баба Яга" в приграничном районе Курской области
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в мире, россия, курская область, сша, карин жан-пьер, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, США, Карин Жан-Пьер, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
США не поддерживают удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне

Пентагон: США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ по территории России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мы не поддерживаем дальнобойные удары вглубь территории РФ", - сказала Сингх в ходе брифинга, комментируя нападение ВСУ на Курскую область.
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
7 августа, 19:29
При этом чиновница добавила, что, по мнению США, нынешняя ситуация в Курской области не грозит эскалацией украинского конфликта.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСШАКарин Жан-ПьерВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
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