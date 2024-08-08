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США в июне увеличили импорт платины из России - РИА Новости, 08.08.2024
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07:09 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ssha-1964810611.html
США в июне увеличили импорт платины из России
США в июне увеличили импорт платины из России - РИА Новости, 08.08.2024
США в июне увеличили импорт платины из России
США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:09
2024-08-08T07:09
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, объем импорта платины в США из России по итогам июня 2024 года вырос на 17% к маю - до 104,2 миллиона долларов. Это стало наибольшим месячным значением с сентября 2023 года, когда платины было поставлено на 111,6 миллиона долларов. При этом по итогам первого полугодия импорт составил 469,6 миллиона долларов, сократившись почти на треть к аналогичному периоду 2023 года. Всего по итогам 2023 года США приобрели у России платины на 1,2 миллиарда долларов. Общие объемы импорта платины Штатами в июне достигли 632,7 миллиона долларов. Помимо России, наибольшие объемы покупок пришлись на ЮАР (350,8 миллиона долларов), Германию (59,3 миллиона), Бельгию (29,9 миллиона) и Великобританию (27,5 миллиона).
https://ria.ru/20240808/ssha-1964797792.html
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экономика, россия, сша, юар
Экономика, Россия, США, ЮАР
США в июне увеличили импорт платины из России

США в июне увеличили импорт платины из России на 17 процентов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98%
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, объем импорта платины в США из России по итогам июня 2024 года вырос на 17% к маю - до 104,2 миллиона долларов. Это стало наибольшим месячным значением с сентября 2023 года, когда платины было поставлено на 111,6 миллиона долларов.
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При этом по итогам первого полугодия импорт составил 469,6 миллиона долларов, сократившись почти на треть к аналогичному периоду 2023 года.
Всего по итогам 2023 года США приобрели у России платины на 1,2 миллиарда долларов.
Общие объемы импорта платины Штатами в июне достигли 632,7 миллиона долларов. Помимо России, наибольшие объемы покупок пришлись на ЮАР (350,8 миллиона долларов), Германию (59,3 миллиона), Бельгию (29,9 миллиона) и Великобританию (27,5 миллиона).
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