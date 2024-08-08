https://ria.ru/20240808/ssha-1964810611.html
США в июне увеличили импорт платины из России
США в июне увеличили импорт платины из России - РИА Новости, 08.08.2024
США в июне увеличили импорт платины из России
США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:09
2024-08-08T07:09
2024-08-08T07:09
экономика
россия
сша
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_0:17:3528:2001_1920x0_80_0_0_8abb7eeb471b2491ffc7ccd0f62d201e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, объем импорта платины в США из России по итогам июня 2024 года вырос на 17% к маю - до 104,2 миллиона долларов. Это стало наибольшим месячным значением с сентября 2023 года, когда платины было поставлено на 111,6 миллиона долларов. При этом по итогам первого полугодия импорт составил 469,6 миллиона долларов, сократившись почти на треть к аналогичному периоду 2023 года. Всего по итогам 2023 года США приобрели у России платины на 1,2 миллиарда долларов. Общие объемы импорта платины Штатами в июне достигли 632,7 миллиона долларов. Помимо России, наибольшие объемы покупок пришлись на ЮАР (350,8 миллиона долларов), Германию (59,3 миллиона), Бельгию (29,9 миллиона) и Великобританию (27,5 миллиона).
https://ria.ru/20240808/ssha-1964797792.html
https://ria.ru/20240401/mikrochipy-1937013728.html
россия
сша
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_811effb5b35d7c89e6f54d69dfd8ac9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, юар
Экономика, Россия, США, ЮАР
США в июне увеличили импорт платины из России
США в июне увеличили импорт платины из России на 17 процентов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, объем импорта платины в США из России по итогам июня 2024 года вырос на 17% к маю - до 104,2 миллиона долларов. Это стало наибольшим месячным значением с сентября 2023 года, когда платины было поставлено на 111,6 миллиона долларов.
При этом по итогам первого полугодия импорт составил 469,6 миллиона долларов, сократившись почти на треть к аналогичному периоду 2023 года.
Всего по итогам 2023 года США приобрели у России платины на 1,2 миллиарда долларов.
Общие объемы импорта платины Штатами в июне достигли 632,7 миллиона долларов. Помимо России, наибольшие объемы покупок пришлись на ЮАР (350,8 миллиона долларов), Германию (59,3 миллиона), Бельгию (29,9 миллиона) и Великобританию (27,5 миллиона).