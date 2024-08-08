https://ria.ru/20240808/ssha-1964810611.html

США в июне увеличили импорт платины из России

США в июне увеличили импорт платины из России - РИА Новости, 08.08.2024

США в июне увеличили импорт платины из России

США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:09

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США в июне увеличили импорт платины из России на 17% в денежном выражении по сравнению с маем, до максимума с сентября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, объем импорта платины в США из России по итогам июня 2024 года вырос на 17% к маю - до 104,2 миллиона долларов. Это стало наибольшим месячным значением с сентября 2023 года, когда платины было поставлено на 111,6 миллиона долларов. При этом по итогам первого полугодия импорт составил 469,6 миллиона долларов, сократившись почти на треть к аналогичному периоду 2023 года. Всего по итогам 2023 года США приобрели у России платины на 1,2 миллиарда долларов. Общие объемы импорта платины Штатами в июне достигли 632,7 миллиона долларов. Помимо России, наибольшие объемы покупок пришлись на ЮАР (350,8 миллиона долларов), Германию (59,3 миллиона), Бельгию (29,9 миллиона) и Великобританию (27,5 миллиона).

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