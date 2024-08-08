https://ria.ru/20240808/ssha-1964797792.html

США резко сократили импорт урана в июне

США резко сократили импорт урана в июне - РИА Новости, 08.08.2024

США резко сократили импорт урана в июне

США в первый летний месяц этого года сократили импорт урана почти втрое, при этом приостановив покупки в России, Китае и Казахстане, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T02:10

2024-08-08T02:10

2024-08-08T02:10

экономика

сша

россия

казахстан

джо байден

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США в первый летний месяц этого года сократили импорт урана почти втрое, при этом приостановив покупки в России, Китае и Казахстане, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. По итогам июня 2024 года объем импорта Штатами обогащенного урана составил 367,1 миллиона долларов. Это в 2,7 раза меньше, чем в мае. Больше всего в июне США покупали уран у Франции - на нее пришлось две трети всего объема поставок, или 243,3 миллиона долларов против 245,4 миллиона месяцем ранее. Также топливо импортировалось из Нидерландов - 78,9 миллиона долларов против 63,3 миллиона в мае. Поставки из Германии за месяц снизились в 2,3 раза - до 42,1 миллиона долларов, а из Бельгии - немного выросли, до 2,8 миллиона долларов. Снижение импорта втрое за месяц произошло не только из-за сокращения покупок у некоторых партнеров: из Китая, Казахстана и России поставок в июне вовсе не было. При этом в мае Поднебесная продала США обогащенного урана на 323,6 миллиона долларов, Россия - на 209,5 миллиона, а Казахстан - на 8 миллионов. С начала года США покупают уран у России не ежемесячно, а через месяц. Так, покупки были в январе, марте и мае, а в феврале и апреле – не было. Исходя из данных американской статистики, в июне вновь был перерыв. Импорт из Китая и Казахстана также нерегулярен - до мая США не покупали у них это топливо по нескольку месяцев. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка допускается "в исключительных случаях" при наличии разрешения американского минэнерго. "Росатом" назвал этот закон дискриминационным и нерыночным, добавив, что прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.

https://ria.ru/20240709/putin-1958483938.html

https://ria.ru/20240804/ssha-1963996826.html

сша

россия

казахстан

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экономика, сша, россия, казахстан, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"