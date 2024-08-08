https://ria.ru/20240808/razvjazka-1964947568.html
Беглов: строительство Витебской развязки в Петербурге идет по графику
Беглов: строительство Витебской развязки в Петербурге идет по графику - РИА Новости, 08.08.2024
Беглов: строительство Витебской развязки в Петербурге идет по графику
Возведение Витебской развязки Западного Скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге проводится по графику, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:26
2024-08-08T15:26
2024-08-08T16:10
санкт-петербург
ленинградская область
россия
александр беглов
роман старовойт
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Возведение Витебской развязки Западного Скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге проводится по графику, сообщил губернатор города Александр Беглов. В четверг губернатор Александр Беглов и министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудили реализацию стратегических транспортных проектов Петербурга и ход работ по строительству Витебской развязки Западного Скоростного диаметра. "Толчок к развитию городской транспортной инфраструктуры в целом дал наш президент Владимир Владимирович Путин. Он подчеркнул, что Петербург и Ленинградская область - это одна агломерация. Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) соединяет нас с Ленинградской областью. Витебская развязка – первый этап ШМСД. В перспективе развязка соединит две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области. Это один из важнейших для города проектов", – приводит пресс-служба администрации города слова Беглова. В свою очередь, Старовойт заявил, что Широтная магистраль - сложнейший объект в инженерном плане. По его словам, город провел колоссальную работу по решению имущественных, правовых вопросов, переносу сетей, коммуникаций, согласованиям с железной дорогой и собственниками земельных участков. В пресс-службе отметили, что проект "Витебская развязка" включает в себя две транспортные развязки: с Западным скоростным диаметром и с Витебским проспектом, а также участок основного хода. Протяженность трассы - 2,6 километра. Предусмотрено шесть полос для автотранспорта. Разрешенная скорость движения – 110 километров в час. Пропускная способность составит 70 тысяч транспортных средств в сутки. Создание Витебской развязки значительно улучшит доступность ЗСД для жителей близлежащих районов, снизит нагрузку на развязку платной магистрали с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть. Кроме того, в перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству ШМСД, что обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов Санкт Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области. "Проект большой и непростой. Строим в крайне стесненных условиях. Рядом железная дорога, деловая застройка, коммуникации. Но строители справляются. Все понимают важность этой развязки и делают все, чтобы выполнить задачи в срок", - отметил Беглов.
https://ria.ru/20240408/putin-1938696059.html
https://realty.ria.ru/20231026/peterburg-1905460170.html
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санкт-петербург, ленинградская область, россия, александр беглов, роман старовойт
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Александр Беглов, Роман Старовойт
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Возведение Витебской развязки Западного Скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге проводится по графику, сообщил губернатор города Александр Беглов.
В четверг губернатор Александр Беглов и министр транспорта РФ Роман Старовойт
обсудили реализацию стратегических транспортных проектов Петербурга и ход работ по строительству Витебской развязки Западного Скоростного диаметра.
"Толчок к развитию городской транспортной инфраструктуры в целом дал наш президент Владимир Владимирович Путин. Он подчеркнул, что Петербург и Ленинградская область
- это одна агломерация. Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) соединяет нас с Ленинградской областью. Витебская развязка – первый этап ШМСД. В перспективе развязка соединит две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области. Это один из важнейших для города проектов", – приводит пресс-служба администрации города слова Беглова.
В свою очередь, Старовойт заявил, что Широтная магистраль - сложнейший объект в инженерном плане. По его словам, город провел колоссальную работу по решению имущественных, правовых вопросов, переносу сетей, коммуникаций, согласованиям с железной дорогой и собственниками земельных участков.
В пресс-службе отметили, что проект "Витебская развязка" включает в себя две транспортные развязки: с Западным скоростным диаметром
и с Витебским проспектом, а также участок основного хода. Протяженность трассы - 2,6 километра. Предусмотрено шесть полос для автотранспорта. Разрешенная скорость движения – 110 километров в час. Пропускная способность составит 70 тысяч транспортных средств в сутки. Создание Витебской развязки значительно улучшит доступность ЗСД для жителей близлежащих районов, снизит нагрузку на развязку платной магистрали с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть.
Кроме того, в перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству ШМСД, что обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов Санкт Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.
"Проект большой и непростой. Строим в крайне стесненных условиях. Рядом железная дорога, деловая застройка, коммуникации. Но строители справляются. Все понимают важность этой развязки и делают все, чтобы выполнить задачи в срок", - отметил Беглов.