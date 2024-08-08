https://ria.ru/20240808/razvjazka-1964947568.html

Беглов: строительство Витебской развязки в Петербурге идет по графику

Беглов: строительство Витебской развязки в Петербурге идет по графику - РИА Новости, 08.08.2024

Беглов: строительство Витебской развязки в Петербурге идет по графику

Возведение Витебской развязки Западного Скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге проводится по графику, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:26

2024-08-08T15:26

2024-08-08T16:10

санкт-петербург

ленинградская область

россия

александр беглов

роман старовойт

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Возведение Витебской развязки Западного Скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге проводится по графику, сообщил губернатор города Александр Беглов. В четверг губернатор Александр Беглов и министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудили реализацию стратегических транспортных проектов Петербурга и ход работ по строительству Витебской развязки Западного Скоростного диаметра. "Толчок к развитию городской транспортной инфраструктуры в целом дал наш президент Владимир Владимирович Путин. Он подчеркнул, что Петербург и Ленинградская область - это одна агломерация. Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) соединяет нас с Ленинградской областью. Витебская развязка – первый этап ШМСД. В перспективе развязка соединит две скоростные трассы и обеспечит непрерывное движение в направлении восточных районов города и области. Это один из важнейших для города проектов", – приводит пресс-служба администрации города слова Беглова. В свою очередь, Старовойт заявил, что Широтная магистраль - сложнейший объект в инженерном плане. По его словам, город провел колоссальную работу по решению имущественных, правовых вопросов, переносу сетей, коммуникаций, согласованиям с железной дорогой и собственниками земельных участков. В пресс-службе отметили, что проект "Витебская развязка" включает в себя две транспортные развязки: с Западным скоростным диаметром и с Витебским проспектом, а также участок основного хода. Протяженность трассы - 2,6 километра. Предусмотрено шесть полос для автотранспорта. Разрешенная скорость движения – 110 километров в час. Пропускная способность составит 70 тысяч транспортных средств в сутки. Создание Витебской развязки значительно улучшит доступность ЗСД для жителей близлежащих районов, снизит нагрузку на развязку платной магистрали с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть. Кроме того, в перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству ШМСД, что обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов Санкт Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области. "Проект большой и непростой. Строим в крайне стесненных условиях. Рядом железная дорога, деловая застройка, коммуникации. Но строители справляются. Все понимают важность этой развязки и делают все, чтобы выполнить задачи в срок", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20240408/putin-1938696059.html

https://realty.ria.ru/20231026/peterburg-1905460170.html

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Алёна Пава

санкт-петербург, ленинградская область, россия, александр беглов, роман старовойт