https://ria.ru/20240808/putin-1965065516.html

Подписан закон о наставничестве в сфере профилактики безнадзорности детей

Подписан закон о наставничестве в сфере профилактики безнадзорности детей - РИА Новости, 08.08.2024

Подписан закон о наставничестве в сфере профилактики безнадзорности детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, включающий институт наставничества в систему профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:02

2024-08-08T23:02

2024-08-08T23:02

общество

россия

ирина рукавишникова

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, включающий институт наставничества в систему профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предлагается закрепить положение о том, что в отношении несовершеннолетних может проводиться индивидуальная профилактическая работа наставниками и организациями, включенными в соответствующий реестр. "Законодательная инициатива направлена на использование института наставничества, а также привлечение благотворительных организаций и волонтерских движений в целях погружения трудных подростков в позитивную социальную среду. Такая практика позволит решить одну из основных проблем подростковой преступности, а именно вовлечение несовершеннолетних, уже совершивших преступление, в постоянную криминальную активность", - поясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова. По ее словам, законом предусматривается создание единой государственной информационной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, что "позволит обеспечить информационное взаимодействие между органами системы профилактики". Отмечалось, что закон также предполагает ведение реестров наставников на базе единой информсистемы в сфере развития добровольчества. "Принятие закона позволит создать комплексную систему профилактики подростковой преступности, а также дать несовершеннолетнему, совершившему преступление или склонному к противоправному поведению, возможность для полной ресоциализации", - подчеркивала Рукавишникова.

https://ria.ru/20240808/putin-1965065263.html

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общество, россия, ирина рукавишникова , владимир путин, совет федерации рф