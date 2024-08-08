https://ria.ru/20240808/putin-1965063292.html

Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:42

2024-08-08T22:42

2024-08-08T22:42

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон распространяет положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования. Отмечается, что педагогам теперь необходимо осуществлять подготовку перечня документов работниками при реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также ординатуры, программ ассистентуры-стажировки и основных профессиональных образовательных программ, по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Закон поспособствует снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.

https://ria.ru/20240806/planshety-1964393003.html

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общество, россия, владимир путин