https://ria.ru/20240808/putin-1965063292.html
Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов
Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:42
2024-08-08T22:42
2024-08-08T22:42
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон распространяет положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования. Отмечается, что педагогам теперь необходимо осуществлять подготовку перечня документов работниками при реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также ординатуры, программ ассистентуры-стажировки и основных профессиональных образовательных программ, по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Закон поспособствует снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов
Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон распространяет положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Отмечается, что педагогам теперь необходимо осуществлять подготовку перечня документов работниками при реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также ординатуры, программ ассистентуры-стажировки и основных профессиональных образовательных программ, по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.
Закон поспособствует снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.