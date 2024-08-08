https://ria.ru/20240808/putin-1965059110.html
Путин подписал закон о цифровых сервисах при оказании господдержки фермерам
Путин подписал закон о цифровых сервисах при оказании господдержки фермерам - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о цифровых сервисах при оказании господдержки фермерам
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства, в том... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:16
2024-08-08T22:16
2024-08-08T22:16
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства, в том числе фермерам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон закрепляет за Минцифры полномочия по созданию информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства. Оператором этой системы будет Минсельхоз. Она позволит оказывать господдержку в этой сфере в электронном виде, сократить время на документооборот при ее получении и повысить информированность о ее предоставлении. Одновременно уточняются полномочия правительства РФ в части установления особенностей создания и ввода в эксплуатацию этой информационной системы. Кабмин сможет установить сроки реализации этапов мероприятий по созданию и вводу системы в эксплуатацию, а также порядок ее развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации. Эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года, а сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня его официального опубликования. Его основная цель - как можно быстрее запустить механизмы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер господдержки фермерам в электронном виде, пояснял ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Аникеев. На первом этапе, по его словам, будет доступно 15 цифровых сервисов. Самые важные из них: получение сведений о всех существующих мерах господдержки в формате "24 на 7", онлайн-подача заявок с необходимым пакетом документов в один клик, моментальный расчет возможных сумм поддержки, получение уведомлений статуса заявлений и другие. Законом от 11 июня 2022 года № 169-ФЗ, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, предусмотрено создание и внедрение информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса. Новый закон уточняет, что теперь это будет информационная система цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства.
https://ria.ru/20240722/putin-1961312374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, год семьи
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ, Год семьи
Путин подписал закон о цифровых сервисах при оказании господдержки фермерам
Путин подписал закон о переходе на господдержку фермеров в электронном виде
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства, в том числе фермерам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон закрепляет за Минцифры полномочия по созданию информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства. Оператором этой системы будет Минсельхоз
. Она позволит оказывать господдержку в этой сфере в электронном виде, сократить время на документооборот при ее получении и повысить информированность о ее предоставлении.
Одновременно уточняются полномочия правительства РФ в части установления особенностей создания и ввода в эксплуатацию этой информационной системы. Кабмин сможет установить сроки реализации этапов мероприятий по созданию и вводу системы в эксплуатацию, а также порядок ее развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации. Эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года, а сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня его официального опубликования.
Его основная цель - как можно быстрее запустить механизмы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер господдержки фермерам в электронном виде, пояснял ранее член комитета Госдумы
по аграрным вопросам Андрей Аникеев.
На первом этапе, по его словам, будет доступно 15 цифровых сервисов. Самые важные из них: получение сведений о всех существующих мерах господдержки в формате "24 на 7", онлайн-подача заявок с необходимым пакетом документов в один клик, моментальный расчет возможных сумм поддержки, получение уведомлений статуса заявлений и другие.
Законом от 11 июня 2022 года № 169-ФЗ, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, предусмотрено создание и внедрение информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса. Новый закон уточняет, что теперь это будет информационная система цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства.