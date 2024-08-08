https://ria.ru/20240808/putin-1965059110.html

Путин подписал закон о цифровых сервисах при оказании господдержки фермерам

Путин подписал закон о цифровых сервисах при оказании господдержки фермерам - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о цифровых сервисах при оказании господдержки фермерам

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства, в том... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:16

2024-08-08T22:16

2024-08-08T22:16

экономика

технологии

россия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

год семьи

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить применение цифровых сервисов при оказании господдержки в сфере сельского хозяйства, в том числе фермерам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон закрепляет за Минцифры полномочия по созданию информационной системы цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства. Оператором этой системы будет Минсельхоз. Она позволит оказывать господдержку в этой сфере в электронном виде, сократить время на документооборот при ее получении и повысить информированность о ее предоставлении. Одновременно уточняются полномочия правительства РФ в части установления особенностей создания и ввода в эксплуатацию этой информационной системы. Кабмин сможет установить сроки реализации этапов мероприятий по созданию и вводу системы в эксплуатацию, а также порядок ее развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации. Эти нормы начнут действовать с 1 сентября 2024 года, а сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня его официального опубликования. Его основная цель - как можно быстрее запустить механизмы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер господдержки фермерам в электронном виде, пояснял ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Андрей Аникеев. На первом этапе, по его словам, будет доступно 15 цифровых сервисов. Самые важные из них: получение сведений о всех существующих мерах господдержки в формате "24 на 7", онлайн-подача заявок с необходимым пакетом документов в один клик, моментальный расчет возможных сумм поддержки, получение уведомлений статуса заявлений и другие. Законом от 11 июня 2022 года № 169-ФЗ, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, предусмотрено создание и внедрение информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса. Новый закон уточняет, что теперь это будет информационная система цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства.

https://ria.ru/20240722/putin-1961312374.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965056173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, год семьи