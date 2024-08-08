https://ria.ru/20240808/putin-1965058017.html
Путин подписал закон о создании в школах условий для детей-инвалидов
Путин подписал закон о создании в школах условий для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о создании в школах условий для детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:04
2024-08-08T22:04
2024-08-08T22:11
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам (детям-инвалидам), а также обеспечивать их учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, в том числе техническими, ассистентами, переводчиками русского жестового языка. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон также заменяет термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". В сопроводительных документах отмечалось, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации". Закон предусматривает создание на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогические комиссии в целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического, психического развития, отклонения в поведении и проведения их комплексного обследования. Кроме того, уточняются основания для организации обучения на дому или в медицинской организации обучающимися, получающими общее образование, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Согласно закону, будет нужна только справка о госпитализации и заявление родителей.
https://ria.ru/20240808/putin-1965057421.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о создании в школах условий для детей-инвалидов
Путин подписал закон о создании в школах специальных условий для детей-инвалидов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам (детям-инвалидам), а также обеспечивать их учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, в том числе техническими, ассистентами, переводчиками русского жестового языка.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон также заменяет термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". В сопроводительных документах отмечалось, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации".
Закон предусматривает создание на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогические комиссии в целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического, психического развития, отклонения в поведении и проведения их комплексного обследования.
Кроме того, уточняются основания для организации обучения на дому или в медицинской организации обучающимися, получающими общее образование, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Согласно закону, будет нужна только справка о госпитализации и заявление родителей.