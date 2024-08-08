https://ria.ru/20240808/putin-1965058017.html

Путин подписал закон о создании в школах условий для детей-инвалидов

Путин подписал закон о создании в школах условий для детей-инвалидов - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о создании в школах условий для детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:04

2024-08-08T22:04

2024-08-08T22:11

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает образовательные организации создавать спецусловия для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам (детям-инвалидам), а также обеспечивать их учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, в том числе техническими, ассистентами, переводчиками русского жестового языка. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон также заменяет термин "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта". В сопроводительных документах отмечалось, что "термин "умственно отсталый" является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации". Закон предусматривает создание на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи психолого-медико-педагогические комиссии в целях своевременного выявления детей, имеющих особенности физического, психического развития, отклонения в поведении и проведения их комплексного обследования. Кроме того, уточняются основания для организации обучения на дому или в медицинской организации обучающимися, получающими общее образование, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Согласно закону, будет нужна только справка о госпитализации и заявление родителей.

https://ria.ru/20240808/putin-1965057421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин