https://ria.ru/20240808/putin-1965046914.html

Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам

Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Документ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:49

2024-08-08T20:49

2024-08-08T20:56

экономика

россия

владимир путин

николай журавлев

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Необходимость принятия закона обусловлена тем, что проблема финансовых пирамид в стране по-прежнему актуальна, пояснял ранее один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Это негативно влияет на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, подчеркивал он. Для пресечения незаконного привлечения инвестиций физлиц документ вносит изменения в законы "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ" и "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Ранее потребительские общества были вправе привлекать средства от пайщиков и других лиц. Новый закон разрешает таким обществам привлекать заемные средства лишь от пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками. Но это ограничение не будет применяться к потребительским обществам, участвующим в эксперименте по партнерскому финансированию (исламскому банкингу), который с сентября 2023 года проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Закон ограничивает возможности привлекать инвестиции от граждан. Согласно принятым нормам, это смогут делать организации, поднадзорные ЦБ – это банки, финансовые, страховые компании и так далее. А если компания не находится под надзором регулятора, она сможет привлекать средства физлиц только в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и ипотечных бумагах. То есть такие компании должны будут предложить инвесторам в обмен на их средства акции, облигации и другие определенные в законодательстве бумаги. Эти ограничения не применяются к отношениям, связанным с выпуском и обращением цифровых прав, сделкам с использованием финансовых и инвестиционных платформ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html

https://ria.ru/20240729/ekonomika-1962737102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, николай журавлев, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)