https://ria.ru/20240808/putin-1965046914.html
Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам
Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Документ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:49
2024-08-08T20:49
2024-08-08T20:56
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Необходимость принятия закона обусловлена тем, что проблема финансовых пирамид в стране по-прежнему актуальна, пояснял ранее один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Это негативно влияет на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, подчеркивал он. Для пресечения незаконного привлечения инвестиций физлиц документ вносит изменения в законы "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ" и "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Ранее потребительские общества были вправе привлекать средства от пайщиков и других лиц. Новый закон разрешает таким обществам привлекать заемные средства лишь от пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками. Но это ограничение не будет применяться к потребительским обществам, участвующим в эксперименте по партнерскому финансированию (исламскому банкингу), который с сентября 2023 года проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Закон ограничивает возможности привлекать инвестиции от граждан. Согласно принятым нормам, это смогут делать организации, поднадзорные ЦБ – это банки, финансовые, страховые компании и так далее. А если компания не находится под надзором регулятора, она сможет привлекать средства физлиц только в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и ипотечных бумагах. То есть такие компании должны будут предложить инвесторам в обмен на их средства акции, облигации и другие определенные в законодательстве бумаги. Эти ограничения не применяются к отношениям, связанным с выпуском и обращением цифровых прав, сделкам с использованием финансовых и инвестиционных платформ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html
https://ria.ru/20240729/ekonomika-1962737102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, николай журавлев, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам
Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Необходимость принятия закона обусловлена тем, что проблема финансовых пирамид в стране по-прежнему актуальна, пояснял ранее один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев
. Это негативно влияет на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам, подчеркивал он.
Для пресечения незаконного привлечения инвестиций физлиц документ вносит изменения в законы "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ" и "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
Ранее потребительские общества были вправе привлекать средства от пайщиков и других лиц. Новый закон разрешает таким обществам привлекать заемные средства лишь от пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками. Но это ограничение не будет применяться к потребительским обществам, участвующим в эксперименте по партнерскому финансированию (исламскому банкингу), который с сентября 2023 года проводится в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне.
Закон ограничивает возможности привлекать инвестиции от граждан. Согласно принятым нормам, это смогут делать организации, поднадзорные ЦБ
– это банки, финансовые, страховые компании и так далее.
А если компания не находится под надзором регулятора, она сможет привлекать средства физлиц только в рамках законодательства о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и ипотечных бумагах. То есть такие компании должны будут предложить инвесторам в обмен на их средства акции, облигации и другие определенные в законодательстве бумаги.
Эти ограничения не применяются к отношениям, связанным с выпуском и обращением цифровых прав, сделкам с использованием финансовых и инвестиционных платформ.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.