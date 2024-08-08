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Скандально известный посол США в Турции покидает страну - РИА Новости, 08.08.2024
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12:39 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/posol-1964896821.html
Скандально известный посол США в Турции покидает страну
Скандально известный посол США в Турции покидает страну - РИА Новости, 08.08.2024
Скандально известный посол США в Турции покидает страну
Скандально известный посол США в Турции Джефф Флейк, которому ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган "закрыл свои двери", покидает страну в связи с истечением... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:39
2024-08-08T12:39
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
энтони блинкен
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Скандально известный посол США в Турции Джефф Флейк, которому ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган "закрыл свои двери", покидает страну в связи с истечением срока полномочий, сообщила газета Star. В апреле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре, после того как последний встретился с тогдашним соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что двери его резиденции "закрыты" для посла, тот "больше не сможет войти". Примечательно, что впоследствии Флейк участвовал на инаугурации Эрдогана и на приеме в резиденции турецкого лидера в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. "Посол Джефф Флейк, срок полномочий которого в Анкаре подошел к концу, побеседовал с корреспондентом агентства Anadolu об отношениях между США и Турцией, о своей жизни здесь и о том, как он проводит время со своей женой Шерил Флейк в резиденции посольства. Флейк заявил, что ему приятно находиться в Турции, что он с нетерпением ждал приезда сюда 3 года назад и что сейчас ему очень трудно уезжать", - пишет издание.
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сша
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, энтони блинкен
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Энтони Блинкен
Скандально известный посол США в Турции покидает страну

Посол США в Турции Джефф Флейк покидает страну из-за истечения срока полномочий

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Скандально известный посол США в Турции Джефф Флейк, которому ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган "закрыл свои двери", покидает страну в связи с истечением срока полномочий, сообщила газета Star.
В апреле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре, после того как последний встретился с тогдашним соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что двери его резиденции "закрыты" для посла, тот "больше не сможет войти". Примечательно, что впоследствии Флейк участвовал на инаугурации Эрдогана и на приеме в резиденции турецкого лидера в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию.
"Посол Джефф Флейк, срок полномочий которого в Анкаре подошел к концу, побеседовал с корреспондентом агентства Anadolu об отношениях между США и Турцией, о своей жизни здесь и о том, как он проводит время со своей женой Шерил Флейк в резиденции посольства. Флейк заявил, что ему приятно находиться в Турции, что он с нетерпением ждал приезда сюда 3 года назад и что сейчас ему очень трудно уезжать", - пишет издание.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуЭнтони Блинкен
 
 
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