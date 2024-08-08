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Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга - РИА Новости, 08.08.2024
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Твой бизнес
 
15:54 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/podderzhka-1964956875.html
Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга
Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга - РИА Новости, 08.08.2024
Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга
Столичные предприниматели очень изменились за последнее время, они научились поддерживать друг друга и быстро отвечать на все сегодняшние вызовы, заявила РИА... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:54
2024-08-08T15:54
твой бизнес
москва
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
предприниматели
твой бизнес – новости
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Столичные предприниматели очень изменились за последнее время, они научились поддерживать друг друга и быстро отвечать на все сегодняшние вызовы, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "Благодаря диалогу, который удалось начать между властями и бизнесом в пандемию, в локаут, наши предприниматели получили такую сильную закалку, что на все события, последовавшие после начала СВО, отреагировали достаточно оперативно", — сказала она. Тогда же, по ее словам, "обнаружилась еще одна потрясающая черта отечественных предпринимателей - взаимовыручка". "Удивительно, но они сплотились, стали видеть друг в друге не столько конкурентов, которых надо топить, сколько партнеров, которым необходимо помогать вылезать из трудного положения", - заметила собеседница агентства. Делал каждый из них это, объяснила Минеева, "чтобы в целом помочь своей отрасли не сгинуть, а развиваться". "Сегодня, таким образом, в Москве действует 40 бизнес-объединений - и здесь я говорю только про те отраслевые ассоциации, которые уже вступили в наш Межотраслевой Совет", - заключила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240106/titov-1919927773.html
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москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), предприниматели, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен), Предприниматели, Твой бизнес – новости

Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга

© iStock.com / gradyreeseБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / gradyreese
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Столичные предприниматели очень изменились за последнее время, они научились поддерживать друг друга и быстро отвечать на все сегодняшние вызовы, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
"Благодаря диалогу, который удалось начать между властями и бизнесом в пандемию, в локаут, наши предприниматели получили такую сильную закалку, что на все события, последовавшие после начала СВО, отреагировали достаточно оперативно", — сказала она.
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Тогда же, по ее словам, "обнаружилась еще одна потрясающая черта отечественных предпринимателей - взаимовыручка".
«
"Удивительно, но они сплотились, стали видеть друг в друге не столько конкурентов, которых надо топить, сколько партнеров, которым необходимо помогать вылезать из трудного положения", - заметила собеседница агентства.
Делал каждый из них это, объяснила Минеева, "чтобы в целом помочь своей отрасли не сгинуть, а развиваться".
"Сегодня, таким образом, в Москве действует 40 бизнес-объединений - и здесь я говорю только про те отраслевые ассоциации, которые уже вступили в наш Межотраслевой Совет", - заключила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
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