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Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга

Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга - РИА Новости, 08.08.2024

Омбудсмен Минеева: москвичи быстро научились поддерживать друг друга

Столичные предприниматели очень изменились за последнее время, они научились поддерживать друг друга и быстро отвечать на все сегодняшние вызовы, заявила РИА... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:54

2024-08-08T15:54

2024-08-08T15:54

твой бизнес

москва

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

предприниматели

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Столичные предприниматели очень изменились за последнее время, они научились поддерживать друг друга и быстро отвечать на все сегодняшние вызовы, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "Благодаря диалогу, который удалось начать между властями и бизнесом в пандемию, в локаут, наши предприниматели получили такую сильную закалку, что на все события, последовавшие после начала СВО, отреагировали достаточно оперативно", — сказала она. Тогда же, по ее словам, "обнаружилась еще одна потрясающая черта отечественных предпринимателей - взаимовыручка". "Удивительно, но они сплотились, стали видеть друг в друге не столько конкурентов, которых надо топить, сколько партнеров, которым необходимо помогать вылезать из трудного положения", - заметила собеседница агентства. Делал каждый из них это, объяснила Минеева, "чтобы в целом помочь своей отрасли не сгинуть, а развиваться". "Сегодня, таким образом, в Москве действует 40 бизнес-объединений - и здесь я говорю только про те отраслевые ассоциации, которые уже вступили в наш Межотраслевой Совет", - заключила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240106/titov-1919927773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), предприниматели, твой бизнес – новости