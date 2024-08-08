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Татьяна Минеева: бизнесом в Москве становится заниматься легче

Татьяна Минеева: бизнесом в Москве становится заниматься легче - РИА Новости, 08.08.2024

Татьяна Минеева: бизнесом в Москве становится заниматься легче

В Москве стремительными темпами растет число предпринимателей, которое вскоре наверняка "перевалит" за один миллион, заявила уполномоченный по защите прав... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:00

2024-08-08T11:00

2024-08-08T11:00

интервью

москва

россия

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

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В Москве стремительными темпами растет число предпринимателей, которое вскоре наверняка "перевалит" за один миллион, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. В интервью РИА Новости она рассказала, когда и как бизнес-сообществу столицы удалось наладить диалог с властями мегаполиса, насколько Москва интересна сегодня иностранному инвестору, и почему среди деловых людей российской столицы все больше женщин. Беседовал Серго Кухианидзе.– За последний год в Москве на 12 человек увеличилось число долларовых миллиардеров, теперь их в городе 74. Таким образом, по числу самых богатых людей столица России, как свидетельствует Forbes, поднялась в мире с шестого места на второе, деля его сейчас с Гонконгом. Все эти цифры о чем-то говорят?– Да, что экономика России, несмотря на санкционное давление, оживает, восстанавливается. Впрочем, мне это известно не по количеству миллиардеров в столице РФ, а по тому, какими стремительными темпами растет в городе число предпринимателей, которое вскоре наверняка "перевалит" за один миллион. Москва в этом смысле демонстрирует сегодня невероятно положительную динамику. Плюс к этому стоит добавить еще самозанятых, коих сейчас в городе насчитывается свыше 1,7 миллиона. Среди них много тех, кто трудится в креативных индустриях – дизайнеров самого разного профиля, айтишников, представителей beauty-сферы, которые улучшают качество нашей жизни.– Опишите столичного предпринимателя, кто это?– Как правило, это молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет. Молодежное предпринимательство все больше становится трендом по всей стране, а не только в Москве. Другой тренд – растущее число женщин-предпринимателей, сегодня их уже почти столько же, сколько и мужчин: по последним данным, в мегаполисе их уже 42%. Женщины у нас всегда были более активны, особенно в сложные времена. В отличие от мужчин они не впадают так легко в депрессию, не ищут спасения в алкоголе. Наоборот, они мобилизуют все резервы, смелее идут на риск, в них мощнее инстинкт самосохранения, стремление выжить. Все это, видимо, заложено в женщине природой.Как бы то ни было, частные детские сады, творческие кружки, кафе, рестораны, салоны красоты, оздоровительные массажные кабинеты, все это сейчас в Москве во многом – женский бизнес.– Судя по тому, что вы говорите, бизнесом в Москве заниматься стало легко?– Становится заниматься легче, я бы так сказала. Причина в том, что бизнес-сообщество Москвы сумело сломать ту модель, которая существовала долгие годы, когда правила игры диктовали исключительно власти. Потребовалась пандемия, локаут, чтобы власти поняли, что без развития бизнеса мы не выживем. Кто нас, в конце концов, кормит, одевает-обувает, создает рабочие места, как ни бизнес! Период локаута был по-настоящему жутким, когда тысячи столичных предприятий были вынуждены прекращать свою деятельность, люди массово теряли работу, деньги. Один из владельцев бизнеса ярко сравнил его с выстрелом в голову. Именно тогда власти осознали, что деловых людей надо поддерживать, им необходимо всячески помогать. Неудивительно, что на сегодняшний день власти выработали уже 83 меры поддержки столичного предпринимательства и 82 налоговые льготы для бизнеса: тут и, в частности, предоставление льготных кредитов для предприятий и организаций реального сектора экономики, разного рода субсидии, компенсации по кредитам.Отрадно, что немало из того, что инициируется в Москве, затем находит поддержку на федеральном уровне, в регионах. Сегодня, например, мы активно продвигаем в регионы офсетные контракты (со встречными инвестиционными обязательствами – ред.), которых, кроме столицы более нет нигде. В Москве их уже 14, и они приносят колоссальную экономию бюджету города.– Предприниматели реально чувствуют все эти меры поддержки, знают о них?– Конечно, чувствуют, о чем лучше всего свидетельствуют те цифры, что я приводила. Но вот знают о них, к сожалению, далеко не все. По нашим данным (а мы инициировали собственный опрос), львиная доля предпринимателей малого и среднего бизнеса столицы, к сожалению, не пытаются получить поддержку от властей, лишь потому, что не слышали о ней. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы ликвидировать этот пробел. Постоянно проводим круглые столы, сессии, форумы с экспертами, на которых разъясняем столичным предпринимателям, как вести бизнес в Москве, что можно делать, а что нет.Кстати, благодаря диалогу, который удалось начать между властями и бизнесом в локаут, наши предприниматели получили такую сильную закалку, что на все события, последовавшие после начала СВО, отреагировали достаточно оперативно.– Даже так?– Да, тогда же обнаружилась еще одна потрясающая черта отечественных предпринимателей – взаимовыручка. Удивительно, но они сплотились, стали видеть друг в друге не столько конкурентов, которых надо топить, сколько партнеров, которым необходимо помогать вылезать из трудного положения. Делал каждый из них это ради того, как они мне объясняли, чтобы в целом помочь своей отрасли не сгинуть, а развиваться. Сегодня, таким образом, в Москве действует 40 бизнес-объединений — и здесь я говорю только про те отраслевые ассоциации, которые уже вступили в наш межотраслевой совет.– Результатом диалога властей и бизнеса стал, надо думать, и проект "Сделано в Москве", запущенный правительством города?– Это реально крутая программа по поддержке отечественных брендов. Ее участникам, к слову, доступно немало бесплатных инструментов продвижения своих товаров от рекламы до участия в ярмарках и выставках, число которых постоянно растет в городе. Впрочем, продукцию московских брендов мы все больше видим не только на выставках и ярмарках, но и в магазинах столицы, что меня, как потребителя, очень радует.По официальным данным, с января по июнь нынешнего года участники программы "Сделано в Москве" заработали 150 миллионов рублей, что на 36% больше, чем за весь минувший год. На сайте проекта представлено уже более 25 тысяч товаров московских производителей.– Импортозамещение набирает обороты в столице?– Несомненно, многое уже удалось наладить, но что-то пока еще нет. По-прежнему высока, например, потребность в импортных комплектующих в автомобильной отрасли, электротехнике, медицинской промышленности.Для всего требуется время, ведь после введения беспрецедентных антироссийских санкций мы столкнулись с такими вещами, которые не могли себе даже представить, учитывая степень недавней зависимости нашей экономики от Запада.– Москва по-прежнему интересна иностранному инвестору?– Безусловно. Для стабильного развития экономики город старается создать для бизнеса, как российского, так и зарубежного, привлекательные условия. Конечно, сейчас, из-за геополитической ситуации, кардинально меняется география иностранных инвестиций в Москву. Сегодня они идут, прежде всего, из стран БРИКС и других дружественных нам государств.В конце мая, например, в ОАЭ Москва получила международную инвестиционную премию Annual Investment Meeting в номинации "Центральная Азия, Кавказ и Россия". Неслучайно шесть лет подряд столица РФ занимает лидирующие позиции и в национальном рейтинге инвестиционного климата.Словом, инвестиционный потенциал российской столицы по-прежнему находится на очень высоком уровне. К настоящему времени в город привлечено уже более 250 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. В Москве каждый год растет количество инвестпроектов.– Насколько остро стоит в городе вопрос с дефицитом кадров?– В целом ситуация с трудовыми кадрами в городе достаточно серьезна, хотя степень ее различна по разным отраслям. Наиболее остро вопрос этот стоит в таких областях, как строительство, транспорт, такси, ритейл, ресторанный бизнес, где нехватка рук самая серьезная. Например, строительная отрасль – третья по дефициту кадров. Независимое исследование говорит, что за год та же нехватка рук там увеличилась втрое. Президент не раз говорил, что на данном этапе российская экономика не может функционировать без рабочих рук из соседних стран. Но очень важно, чтобы мигранты, приезжая к нам, разделяли наши традиции, уважали ценности, соблюдали закон.И не менее важно, что сегодня бизнес несет огромные затраты: часто, привозя мигрантов централизованно, получает им патенты, выводит на работу, но уже через день-два мигрант может убежать к другому работодателю, не компенсируя этих затрат на его перевозку, на оформление документов.И очень важно регламентировать процесс трудовой миграции так, чтобы приезжающие работать в определенном месте мигранты (и бизнес, несущий затраты на их перевозку и оформление) работали у этого бизнесмена как минимум до компенсации затрат. Я говорю про так называемый "трудовой патент", который Минтруд недавно опубликовал в виде проекта закона (пока еще не внесенного). И мы в рамках рабочей группы по миграции при уполномоченном вместе с адвокатами и бизнесом прорабатываем инициативы, которые будем направлять для дальнейшей реализации в органы исполнительной власти.– Что вас больше всего заботит сегодня как уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы?– К сожалению, как и прежде, это незаконное уголовное преследование предпринимателей. Правоохранительные органы, силовой блок, чего греха таить, по-прежнему нередко прессингуют бизнес. Мы постоянно общаемся, но компромисс найти не всегда легко.Я регулярно хожу в СИЗО, навещаю наших предпринимателей. Мы даем им советы, предоставляем бесплатно квалифицированных адвокатов, поддерживаем морально. Ходить в СИЗО очень тяжело. Не буду скрывать: вся душа болит, особенно, когда оказываюсь в женском СИЗО. Иногда я даже несколько дней потом плачу. По данным на весну, в следственных изоляторах Москвы было 348 субъектов бизнеса. Женщин-предпринимателей в столичном СИЗО сейчас 18. И среди этих людей много тех, кто оступился просто по незнанию законов, каких-то правил, предписаний. И они должны находиться не в СИЗО, а быть дома, под домашним арестом. Ведь оказаться предпринимателю в СИЗО – значит фактически навсегда потерять свой бизнес. Вот почему, когда меня спрашивают, какой совет я могу дать тем, кто собирается начать свой бизнес в Москве, я говорю: "Прежде всего повышайте свою юридическую грамотность".

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https://ria.ru/20240725/sotskontrakt-1961768313.html

https://ria.ru/20240717/zakon-1960291141.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, россия, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)