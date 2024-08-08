https://ria.ru/20240808/podderzhka-1964401268.html

Через знания – к грантам: образовательная поддержка бизнеса от государства

Через знания – к грантам: образовательная поддержка бизнеса от государства - РИА Новости, 08.08.2024

Через знания – к грантам: образовательная поддержка бизнеса от государства

"Основы предпринимательской деятельности", "Азбука предпринимателя", "Школа предпринимательства": эти и другие курсы для тех, кто собирается или уже открыл... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:12

2024-08-08T12:12

2024-08-08T12:12

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

москва

санкт-петербург

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

торгово-промышленная палата рф

нацпроекты

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"Основы предпринимательской деятельности", "Азбука предпринимателя", "Школа предпринимательства": эти и другие курсы для тех, кто собирается или уже открыл собственное дело, сегодня повсеместно проводят в центрах "Мой бизнес". Там же проходят тренинги, семинары, круглые столы и форумы для молодых бизнесменов. Тематические образовательные интенсивы и экспресс-проверку компетенций можно пройти также на цифровой платформе МСП.РФ. А еще можно взять курс наставничества и проверить свою идею на бизнес-тренажере.Обучение – бесплатное. Вместе с тем образовательные курсы, инициированные государством, открывают двери не только в бизнес, но и к иным мерам поддержки предпринимательской деятельности, в том числе и к грантам на развитие. Обучающие программы действуют по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Подробнее о некоторых из них – в материале РИА Новости.Индекс предпринимательской образовательной активностиДля открытия своего успешного бизнеса людям необходимы соответствующие знания и компетенции, которые помогут активному старту и дальнейшему развитию дела. Сейчас в России реализуется большое количество образовательных программ для предпринимателей и людей, желающих открыть собственный бизнес. Такое обучение является одним из видов государственной поддержки, ей можно воспользоваться через центры "Мой бизнес" во всех регионах России. Но кто на них учится, сколько таких людей, как это влияет на бизнес и какие программы наиболее эффективны и востребованы?На эти вопросы дает ответы Всероссийское исследование "Индекс предпринимательской образовательной активности", которое охватывает российский рынок предпринимательского образования. Оно было проведено Сбером совместно с Минэкономразвития России, ТПП РФ, ВШБ ВШЭ, РЭЦ и Нетологией на площадке Ассоциации финансовой грамотности.По итогам исследования была создана модель оценки уровня предпринимательских образовательных компетенций, подготовлены общие и персональные рекомендации о структуре и содержании образовательных программ. Исследование помогает выделить ключевые особенности регионов и повысить качество образования, в том числе учитывая экономические особенности конкретной территории.Так, специалистами исследования был выявлен наиболее характерный портрет обучающегося по программам в регионах РФ. Это женщина (57% от в среднем региональном срезе по всей выборке) в возрасте от 25 до 35 лет (29% по всем региональным срезам по выборке), предположительно ИП.Также в данные исследования включен рейтинг регионов образовательной активности предпринимателей. В лидеры вошли: Москва, Санкт-Петербург, Чукотский АО, Камчатский край, Республика Алтай, Амурская, Ленинградская и Нижегородская области.За реализацию программы "Индекс предпринимательской образовательной активности", созвучной целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также других социальных инициатив ПАО Сбербанк удостоен статуса "Партнер национальных проектов России" и второй год подряд становится победителем Национальной премии "Наш вклад" в номинации "Госкорпорации и госкомпании". Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.Азы для новичковОнлайн-курс "Основы предпринимательской деятельности" предназначен для тех, кто пока только хочет открыть собственное дело. Но его слушателями могут стать и самозанятые граждане, и действующие субъекты МСП.Участникам образовательной программы помогают разобраться в нюансах регистрации и организации бизнеса на начальном этапе. Курс нацелен на формирование и развитие предпринимательских компетенций. Он состоит из девяти модулей и итогового тестирования. В программу обучения входят такие темы, как экономический анализ и бизнес-планирование, основы маркетинга, бухучет и налогообложение, управление малым предприятием, правовые аспекты ведения бизнеса и основы трудового законодательства. Слушатели курса также изучают искусство деловой презентации и знакомятся с мерами поддержки предпринимателей. В процессе обучения они прорабатывают свою бизнес-идею, исследуют потенциальных клиентов и рынок сбыта, пишут бизнес-план."Сегодня легко можно получить разностороннюю помощь государства – от консультации по регистрации бизнеса до создания сайта или поддержки при размещении товара на маркетплейсах. Я использую любую возможность: прохожу курсы обучения, участвую в конкурсах, получаю гранты. Если есть хоть какой-то шанс, его всегда нужно использовать", – убежден молодой предприниматель из Кабардино-Балкарии Харун Жемухов.Свой путь в бизнес он начал как раз с курса "Основы предпринимательской деятельности", а позже подал заявку на участие в конкурсе на получение гранта для молодых предпринимателей и выиграл его. Харун на онлайн-платформах продает наборы для выращивания микрозелени в домашних условиях. Благодаря грантовой поддержке его агробизнес охватывает сегодня и другие регионы России.Азбука предпринимателя"Азбука предпринимателя" – это тренинг, который тоже создан по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и ориентирован на людей, желающих начать свое дело или реализовать новый бизнес-проект. Проходит раз в квартал и длится пять дней. Задача тренинга – более прицельная: итогом должен стать детальный бизнес-план нового предприятия или запуск нового проекта. Молодой предприниматель Илья Епишин прошел "Азбуку предпринимательства" в 2022 году, а после открыл компанию по разработке и производству контроллеров. По его словам, тренинг позволил структурировать знания о том, как вести дело, и открыл дорогу к грантовой поддержке для молодых предпринимателей. (На статус молодого предпринимателя официально можно претендовать до 35 лет). Подав заявку на участие в конкурсе, Илья выиграл грант в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги он потратил на закупку производственного оборудования.Школа предпринимательства для новой стратегииОбразовательная программа "Школа предпринимательства" адресована уже действующим предпринимателям и направлена на развитие бизнеса и совершенствование управления компанией, а также на повышение производительности труда и финансовых показателей.Так, владелец сети кофейных баров в Ростове Спартак Стогнев благодаря этой программе выстроил новую стратегию продвижения товара. Заявку на участие в школе он подал, хотя уже имел восьмилетний опыт в бизнесе."Теперь я знаю, как громко заявить о себе на интернет-площадках и как работать с отзывами. Особо ценная информация для меня – это как считать маржинальность конкретной точки, товара. Все решения были поданы сжато и информативно, а закрепление проходило в игровой форме. Я получил колоссальное удовольствие от процесса обучения", – поделился впечатлениями бизнесмен.Мама-предприниматель: у женщин – свои секретыПрограмма "Мама-предприниматель" ежегодная и адресована мамам с несовершеннолетними детьми, в том числе и тем, кто находится в декретном отпуске. Реализуется она на базе региональных центров "Мой бизнес". Участницы проекта получают комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен государственный грант в 100 тысяч рублей на реализацию."Программа "Мама-предприниматель" – популярный, востребованный проект, который дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути: нехватку знаний о ведении бизнеса и отсутствие стартового капитала. Помимо главного приза, успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка – бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях", – рассказала замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.Стать участницами образовательной программы "Мама-предприниматель" могут также женщины-усыновители, опекуны, попечители или приемные матери.За 10 лет действия программы в ней приняли участие более 11 тысяч женщин. Суммарно они получили поддержку на 250 миллионов рублей, из них 35 миллионов – это гранты.Например, мама пятерых детей Мария Кузьмина, основавшая центр раннего плавания и развития, стала победительницей регионального конкурса Ленинградской области "Бизнес-мама", который проводился по итогам программы "Мама-предприниматель". Грант в 100 тысяч рублей бизнес-мама инвестировала в развитие своего дела, потратив деньги на детскую мебель и инвентарь для занятий. Позже ее центр плавания получил статус социального предприятия. И теперь мама-предпринимательница снова учится – на этот раз по программе бизнес-акселерации для соцпредприятий.

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https://ria.ru/20240702/gospodderzhka-1956897197.html

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россия

москва

санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

поддержка бизнеса , россия, москва, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), торгово-промышленная палата рф, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)