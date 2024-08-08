https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html

В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область

В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:50

2024-08-08T22:50

2024-08-08T22:50

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

украина

карин жан-пьер

валерий герасимов

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, по ее словам, действия киевского режима "соответствуют политике США". "Да, это (нападение Украины на Курскую область - ред.) соответствует нашей политике. С самого начала мы поддерживали Украину, чтобы помочь ей защититься от атак через границу, и в силу необходимости нанесения ответных ударов. Они принимают меры, чтобы защититься от атак, что соответствует политике США", - сказала Сингх в ходе брифинга. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html

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