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В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:50
2024-08-08T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
карин жан-пьер
валерий герасимов
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, по ее словам, действия киевского режима "соответствуют политике США". "Да, это (нападение Украины на Курскую область - ред.) соответствует нашей политике. С самого начала мы поддерживали Украину, чтобы помочь ей защититься от атак через границу, и в силу необходимости нанесения ответных ударов. Они принимают меры, чтобы защититься от атак, что соответствует политике США", - сказала Сингх в ходе брифинга. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html
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в мире, курская область, россия, украина, карин жан-пьер, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Карин Жан-Пьер, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область

Пентагон: нападение ВСУ на Курскую область соответствует политике США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители, по ее словам, действия киевского режима "соответствуют политике США".
«
"Да, это (нападение Украины на Курскую область - ред.) соответствует нашей политике. С самого начала мы поддерживали Украину, чтобы помочь ей защититься от атак через границу, и в силу необходимости нанесения ответных ударов. Они принимают меры, чтобы защититься от атак, что соответствует политике США", - сказала Сингх в ходе брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе
Вчера, 15:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаКарин Жан-ПьерВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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