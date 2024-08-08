В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область
Жители Луганска почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область
Лампады. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Представители власти, активисты ряда молодежных организаций и другие жители Луганска почтили память погибших в Курской области от атак ВСУ, возложили цветы и игрушки, а также зажгли лампады у центрального храма города, передает корреспондент РИА Новости.
К акции-памяти присоединился в том числе первый замруководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов, сотрудники министерства молодежи, а также Дома молодежи ЛНР, представители "Молодой гвардии Единой России", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, луганского штаба "МЫВМЕСТЕ", главного управления Федеральной службы судебных приставов по ЛНР, а также неравнодушные жители города.
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"В это сложное для Курской области время Луганская Народная Республика поддерживает и сопереживает жителям братского региона… Представители власти и неравнодушные жители сегодня почтили память погибших при атаке украинских националистов. Зажгли свечи, принесли на стихийный мемориал цветы и игрушки. Луганщина разделяет всю боль и скорбит вместе с Курской областью. Наши сердца и мысли в это тяжелое время с вами!" - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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