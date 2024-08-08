https://ria.ru/20240808/pamyat-1965072964.html

В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область

В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область

Представители власти, активисты ряда молодежных организаций и другие жители Луганска почтили память погибших в Курской области от атак ВСУ, возложили цветы и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:55

2024-08-08T23:55

2024-08-08T23:55

специальная военная операция на украине

курская область

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f82882e7419c660d3218695a95be196b.jpg

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Представители власти, активисты ряда молодежных организаций и другие жители Луганска почтили память погибших в Курской области от атак ВСУ, возложили цветы и игрушки, а также зажгли лампады у центрального храма города, передает корреспондент РИА Новости. К акции-памяти присоединился в том числе первый замруководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов, сотрудники министерства молодежи, а также Дома молодежи ЛНР, представители "Молодой гвардии Единой России", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, луганского штаба "МЫВМЕСТЕ", главного управления Федеральной службы судебных приставов по ЛНР, а также неравнодушные жители города. "В это сложное для Курской области время Луганская Народная Республика поддерживает и сопереживает жителям братского региона… Представители власти и неравнодушные жители сегодня почтили память погибших при атаке украинских националистов. Зажгли свечи, принесли на стихийный мемориал цветы и игрушки. Луганщина разделяет всю боль и скорбит вместе с Курской областью. Наши сердца и мысли в это тяжелое время с вами!" - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

курская область

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии