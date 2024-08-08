Рейтинг@Mail.ru
В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pamyat-1965072964.html
В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область
В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область
Представители власти, активисты ряда молодежных организаций и другие жители Луганска почтили память погибших в Курской области от атак ВСУ, возложили цветы и... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:55
2024-08-08T23:55
специальная военная операция на украине
курская область
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f82882e7419c660d3218695a95be196b.jpg
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Представители власти, активисты ряда молодежных организаций и другие жители Луганска почтили память погибших в Курской области от атак ВСУ, возложили цветы и игрушки, а также зажгли лампады у центрального храма города, передает корреспондент РИА Новости. К акции-памяти присоединился в том числе первый замруководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов, сотрудники министерства молодежи, а также Дома молодежи ЛНР, представители "Молодой гвардии Единой России", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, луганского штаба "МЫВМЕСТЕ", главного управления Федеральной службы судебных приставов по ЛНР, а также неравнодушные жители города. "В это сложное для Курской области время Луганская Народная Республика поддерживает и сопереживает жителям братского региона… Представители власти и неравнодушные жители сегодня почтили память погибших при атаке украинских националистов. Зажгли свечи, принесли на стихийный мемориал цветы и игрушки. Луганщина разделяет всю боль и скорбит вместе с Курской областью. Наши сердца и мысли в это тяжелое время с вами!" - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
курская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cd42cd3048480f3b9f2b904589b4412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия Единой России
В Луганске почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область

Жители Луганска почтили память погибших при атаках ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Лампады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Представители власти, активисты ряда молодежных организаций и другие жители Луганска почтили память погибших в Курской области от атак ВСУ, возложили цветы и игрушки, а также зажгли лампады у центрального храма города, передает корреспондент РИА Новости.
К акции-памяти присоединился в том числе первый замруководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов, сотрудники министерства молодежи, а также Дома молодежи ЛНР, представители "Молодой гвардии Единой России", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, луганского штаба "МЫВМЕСТЕ", главного управления Федеральной службы судебных приставов по ЛНР, а также неравнодушные жители города.
«
"В это сложное для Курской области время Луганская Народная Республика поддерживает и сопереживает жителям братского региона… Представители власти и неравнодушные жители сегодня почтили память погибших при атаке украинских националистов. Зажгли свечи, принесли на стихийный мемориал цветы и игрушки. Луганщина разделяет всю боль и скорбит вместе с Курской областью. Наши сердца и мысли в это тяжелое время с вами!" - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
Вчера, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала