https://ria.ru/20240808/orlov-1964806680.html

Губернатор Приамурья выразил соболезнования жителям Курской области

Губернатор Приамурья выразил соболезнования жителям Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Губернатор Приамурья выразил соболезнования жителям Курской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале выразил соболезнования жителям Курской области, которая подверглась массированной атаке ВСУ, он также... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T05:18

2024-08-08T05:18

2024-08-08T05:18

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валерий герасимов

василий орлов (губернатор)

вооруженные силы украины

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов в Telegram-канале выразил соболезнования жителям Курской области, которая подверглась массированной атаке ВСУ, он также выразил готовность оказать всестороннюю помощь. "Атака ВСУ на Курскую область - очередное подтверждение террористической политики властей Украины. От всех амурчан и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, раненым - скорейшего выздоровления. Мы разделяем вашу боль и готовы оказать всестороннюю помощь", - написал глава региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/zhitelnitsa-1964775698.html

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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, василий орлов (губернатор), вооруженные силы украины