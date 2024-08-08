https://ria.ru/20240808/ombudsmen-1964951815.html
Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность
Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность - РИА Новости, 08.08.2024
Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность
Предприниматели, собирающиеся начать свой бизнес в Москве, должны прежде всего повышать свою юридическую грамотность, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:38
2024-08-08T15:38
2024-08-08T15:38
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предприниматели, собирающиеся начать свой бизнес в Москве, должны прежде всего повышать свою юридическую грамотность, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. На вопрос, что больше всего заботит сегодня уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, Минеева ответила: "К сожалению, как и прежде, это незаконное уголовное преследование предпринимателей". "По данным на весну, в следственных изоляторах Москвы было 348 субъектов бизнеса. Женщин-предпринимателей в столичном СИЗО сейчас 18", - заметила собеседница агентства. Среди этих людей, подчеркнула Минеева, "много тех, кто оступился просто по незнанию законов, каких-то правил, предписаний, и они должны находиться не в СИЗО, а быть дома, под домашним арестом, ведь оказаться предпринимателю в СИЗО - значит, фактически навсегда потерять свой бизнес". "Вот почему, когда меня спрашивают, какой совет я могу дать тем, кто собирается начать свой бизнес в Москве, я говорю: "Прежде всего повышайте свою юридическую грамотность", - заключила Минеева. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240808/moskva-1964797097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), твой бизнес – новости, миа "россия сегодня", бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Москва, Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен), Твой бизнес – новости, МИА "Россия сегодня", Бизнес, Предприниматели
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предприниматели, собирающиеся начать свой бизнес в Москве, должны прежде всего повышать свою юридическую грамотность, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
На вопрос, что больше всего заботит сегодня уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, Минеева ответила: "К сожалению, как и прежде, это незаконное уголовное преследование предпринимателей".
"По данным на весну, в следственных изоляторах Москвы
было 348 субъектов бизнеса. Женщин-предпринимателей в столичном СИЗО сейчас 18", - заметила собеседница агентства.
Среди этих людей, подчеркнула Минеева, "много тех, кто оступился просто по незнанию законов, каких-то правил, предписаний, и они должны находиться не в СИЗО, а быть дома, под домашним арестом, ведь оказаться предпринимателю в СИЗО - значит, фактически навсегда потерять свой бизнес".
"Вот почему, когда меня спрашивают, какой совет я могу дать тем, кто собирается начать свой бизнес в Москве, я говорю: "Прежде всего повышайте свою юридическую грамотность", - заключила Минеева.
Полный текст интервью
читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.