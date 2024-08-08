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Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность - РИА Новости, 08.08.2024
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Твой бизнес
 
15:38 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ombudsmen-1964951815.html
Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность
Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность - РИА Новости, 08.08.2024
Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность
Предприниматели, собирающиеся начать свой бизнес в Москве, должны прежде всего повышать свою юридическую грамотность, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:38
2024-08-08T15:38
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татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предприниматели, собирающиеся начать свой бизнес в Москве, должны прежде всего повышать свою юридическую грамотность, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. На вопрос, что больше всего заботит сегодня уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, Минеева ответила: "К сожалению, как и прежде, это незаконное уголовное преследование предпринимателей". "По данным на весну, в следственных изоляторах Москвы было 348 субъектов бизнеса. Женщин-предпринимателей в столичном СИЗО сейчас 18", - заметила собеседница агентства. Среди этих людей, подчеркнула Минеева, "много тех, кто оступился просто по незнанию законов, каких-то правил, предписаний, и они должны находиться не в СИЗО, а быть дома, под домашним арестом, ведь оказаться предпринимателю в СИЗО - значит, фактически навсегда потерять свой бизнес". "Вот почему, когда меня спрашивают, какой совет я могу дать тем, кто собирается начать свой бизнес в Москве, я говорю: "Прежде всего повышайте свою юридическую грамотность", - заключила Минеева. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240808/moskva-1964797097.html
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москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), твой бизнес – новости, миа "россия сегодня", бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Москва, Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен), Твой бизнес – новости, МИА "Россия сегодня", Бизнес, Предприниматели

Омбудсмен Минеева призвала бизнесменов повышать юридическую грамотность

© Фото из личного архиваУполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото из личного архива
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Предприниматели, собирающиеся начать свой бизнес в Москве, должны прежде всего повышать свою юридическую грамотность, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
На вопрос, что больше всего заботит сегодня уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, Минеева ответила: "К сожалению, как и прежде, это незаконное уголовное преследование предпринимателей".
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"По данным на весну, в следственных изоляторах Москвы было 348 субъектов бизнеса. Женщин-предпринимателей в столичном СИЗО сейчас 18", - заметила собеседница агентства.
Среди этих людей, подчеркнула Минеева, "много тех, кто оступился просто по незнанию законов, каких-то правил, предписаний, и они должны находиться не в СИЗО, а быть дома, под домашним арестом, ведь оказаться предпринимателю в СИЗО - значит, фактически навсегда потерять свой бизнес".
"Вот почему, когда меня спрашивают, какой совет я могу дать тем, кто собирается начать свой бизнес в Москве, я говорю: "Прежде всего повышайте свою юридическую грамотность", - заключила Минеева.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
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Твой бизнесМоскваТатьяна Минеева (бизнес-омбудсмен)Твой бизнес – новостиМИА "Россия сегодня"БизнесПредприниматели
 
 
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