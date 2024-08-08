https://ria.ru/20240808/nigerija-1965006881.html

Родные задержанных в Нигерии поляков не знают о месте их нахождения

Родные задержанных в Нигерии поляков не знают о месте их нахождения - РИА Новости, 08.08.2024

Родные задержанных в Нигерии поляков не знают о месте их нахождения

Родные задержанных в Нигерии польских студентов до сих пор не имеют с ними связи и не знают о месте их нахождения, сообщил РИА Новости один из их однокурсников. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:53

2024-08-08T17:53

2024-08-08T17:53

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кано (штат)

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ВАРШАВА, 8 авг - РИА Новости. Родные задержанных в Нигерии польских студентов до сих пор не имеют с ними связи и не знают о месте их нахождения, сообщил РИА Новости один из их однокурсников. Ранее в МИД Польши РИА Новости сообщили, что в Нигерии в штате Кано во время антиправительственных протестов были задержаны шестеро польских студентов. Ссылаясь на польскую консульскую службу, которая находится в контакте с властями Нигерии, собеседник агентства рассказал, что, по утверждению нигерийских правоохранителей, граждане Польши "участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами". "В прессе мы читали, что их задержали за то, что они протестовали с российскими флагами, но мы знаем их лично, этого не может быть. Думаю, что они просто оказались не в то время не в том месте", - сказал РИА Новости один из однокурсников задержанных студентов. Он уточнил, что все задержанные обучаются на факультете востоковедения Варшавского университета и поехали в Нигерию в рамках языковой практики. Собеседник агентства добавил, что родные студентов "не имеют с ними контакта и не знают, где они находятся, в каком они состоянии и живы ли". В свою очередь, пресс-секретарь Варшавского университета Анна Модзелевская сообщила журналистам, что в настоящее время уточняется информация о месте нахождения студентов и обвинениях, выдвинутых в их адрес. "Было установлено, что их выход в ночное время за пределы места проживания был расценен местной полицией как нарушение местного законодательства", - сказала она. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.

https://ria.ru/20240808/ukraina-1964899753.html

https://ria.ru/20240805/nigerija-1964226496.html

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в мире, нигерия, польша, кано (штат)