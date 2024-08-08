https://ria.ru/20240808/mat-1964937666.html

Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей

Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей - РИА Новости, 08.08.2024

Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей

Жительница Воронежской области Елена Шишкина, которой присвоено звание "Мать-героиня", вместе с мужем воспитала 12 детей, многие из которых сами стали... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:51

2024-08-08T14:51

2024-08-08T14:51

общество

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Воронежской области Елена Шишкина, которой присвоено звание "Мать-героиня", вместе с мужем воспитала 12 детей, многие из которых сами стали многодетными родителями, сообщил в четверг губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опубликован указ президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации", согласно которому Шишкиной присвоено звание "Мать-героиня". "Награждать многодетные семьи — наша славная традиция. Сегодня вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Мать-героиня Елена Шишкина вместе с мужем воспитала 12 детей. Многие из них уже покинули отчий дом, обзавелись семьями и сами стали многодетными родителями", - сообщил Гусев. Также губернатор, по его словам, вручил орден "Родительская слава" двум семьям — Манукян-Восканян и Петровым, где воспитываются восемь и девять детей. Как отметил Гусев, каждый ребенок в этих семьях окружен заботой, вниманием и любовью.

https://ria.ru/20240530/vstrecha-1949525278.html

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воронежская область

россия

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Дарья Буймова

общество, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)