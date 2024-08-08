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Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей - РИА Новости, 08.08.2024
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14:51 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/mat-1964937666.html
Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей
Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей - РИА Новости, 08.08.2024
Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей
Жительница Воронежской области Елена Шишкина, которой присвоено звание "Мать-героиня", вместе с мужем воспитала 12 детей, многие из которых сами стали... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:51
2024-08-08T14:51
общество
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Воронежской области Елена Шишкина, которой присвоено звание "Мать-героиня", вместе с мужем воспитала 12 детей, многие из которых сами стали многодетными родителями, сообщил в четверг губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опубликован указ президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации", согласно которому Шишкиной присвоено звание "Мать-героиня". "Награждать многодетные семьи — наша славная традиция. Сегодня вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Мать-героиня Елена Шишкина вместе с мужем воспитала 12 детей. Многие из них уже покинули отчий дом, обзавелись семьями и сами стали многодетными родителями", - сообщил Гусев. Также губернатор, по его словам, вручил орден "Родительская слава" двум семьям — Манукян-Восканян и Петровым, где воспитываются восемь и девять детей. Как отметил Гусев, каждый ребенок в этих семьях окружен заботой, вниманием и любовью.
https://ria.ru/20240530/vstrecha-1949525278.html
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общество, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Общество, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Гусев рассказал о матери-героине, воспитавшей 12 детей

Гусев рассказал о жительнице Воронежской области, воспитавшей 12 детей

© iStock.com / Marina DenisenkoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / Marina Denisenko
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Воронежской области Елена Шишкина, которой присвоено звание "Мать-героиня", вместе с мужем воспитала 12 детей, многие из которых сами стали многодетными родителями, сообщил в четверг губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Опубликован указ президента РФ "О награждении государственными наградами Российской Федерации", согласно которому Шишкиной присвоено звание "Мать-героиня".
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"Награждать многодетные семьи — наша славная традиция. Сегодня вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Мать-героиня Елена Шишкина вместе с мужем воспитала 12 детей. Многие из них уже покинули отчий дом, обзавелись семьями и сами стали многодетными родителями", - сообщил Гусев.
Также губернатор, по его словам, вручил орден "Родительская слава" двум семьям — Манукян-Восканян и Петровым, где воспитываются восемь и девять детей. Как отметил Гусев, каждый ребенок в этих семьях окружен заботой, вниманием и любовью.
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ОбществоВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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