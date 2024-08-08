В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции
Гросси: пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС создают новые вызовы для станции
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что интенсивные пожары вблизи Запорожской АЭС, вызванные летней жарой, а также риск обстрелов создают новые вызовы для станции.
"Возникновение интенсивных пожаров вблизи ЗАЭС... продолжает увеличивать число проблем, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция, заявил сегодня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
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Кроме того, Гросси утверждает, что в воскресенье сотрудники станции некоторое время не могли выйти на улицу, чтобы запустить насос, перекачивающий воду из входного канала в напорный, из-за риска обстрелов.
В сообщении отмечается, что МАГАТЭ несколько раз за прошлую неделю фиксировало пожары недалеко от ЗАЭС, на выходных наблюдался пожар к северу от станции.
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"Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередачи вызывает крайнюю тревогу... Несмотря на то, что все реакторы остаются в состоянии "холодного останова", надежность внешнего энергоснабжения по-прежнему представляет собой серьезный риск для ядерной безопасности ЗАЭС, необходимо принять меры для защиты этих оставшихся линий", - приводятся слова Гросси.
Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.