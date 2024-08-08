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В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции - РИА Новости, 08.08.2024
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19:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/magate-1965036801.html
В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции
В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции - РИА Новости, 08.08.2024
В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что интенсивные пожары вблизи Запорожской АЭС, вызванные летней жарой, а также РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:50
2024-08-08T19:50
в мире
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рафаэль гросси
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что интенсивные пожары вблизи Запорожской АЭС, вызванные летней жарой, а также риск обстрелов создают новые вызовы для станции. "Возникновение интенсивных пожаров вблизи ЗАЭС... продолжает увеличивать число проблем, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция, заявил сегодня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ. Кроме того, Гросси утверждает, что в воскресенье сотрудники станции некоторое время не могли выйти на улицу, чтобы запустить насос, перекачивающий воду из входного канала в напорный, из-за риска обстрелов. В сообщении отмечается, что МАГАТЭ несколько раз за прошлую неделю фиксировало пожары недалеко от ЗАЭС, на выходных наблюдался пожар к северу от станции. &quot;Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередачи вызывает крайнюю тревогу... Несмотря на то, что все реакторы остаются в состоянии &quot;холодного останова&quot;, надежность внешнего энергоснабжения по-прежнему представляет собой серьезный риск для ядерной безопасности ЗАЭС, необходимо принять меры для защиты этих оставшихся линий&quot;, - приводятся слова Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.
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в мире, россия, европа, днепр (город), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Европа, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ назвали пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС новыми вызовами для станции

Гросси: пожары и обстрелы вблизи ЗАЭС создают новые вызовы для станции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что интенсивные пожары вблизи Запорожской АЭС, вызванные летней жарой, а также риск обстрелов создают новые вызовы для станции.
"Возникновение интенсивных пожаров вблизи ЗАЭС... продолжает увеличивать число проблем, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция, заявил сегодня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
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Кроме того, Гросси утверждает, что в воскресенье сотрудники станции некоторое время не могли выйти на улицу, чтобы запустить насос, перекачивающий воду из входного канала в напорный, из-за риска обстрелов.
В сообщении отмечается, что МАГАТЭ несколько раз за прошлую неделю фиксировало пожары недалеко от ЗАЭС, на выходных наблюдался пожар к северу от станции.
«

"Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередачи вызывает крайнюю тревогу... Несмотря на то, что все реакторы остаются в состоянии "холодного останова", надежность внешнего энергоснабжения по-прежнему представляет собой серьезный риск для ядерной безопасности ЗАЭС, необходимо принять меры для защиты этих оставшихся линий", - приводятся слова Гросси.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.
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В миреРоссияЕвропаДнепр (город)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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