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"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети - РИА Новости, 08.08.2024
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10:55 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/lyayen-1964855934.html
"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети
"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети - РИА Новости, 08.08.2024
"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она назвала конфликт на Украине "агрессией России". РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:55
2024-08-08T10:55
в мире
россия
украина
европа
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она назвала конфликт на Украине "агрессией России"."Российская агрессия, хорошо. Все меньше и меньше людей верят в эту чушь, которую ты продвигаешь", — возмутилась latornada."Сейчас все знают, что ты и твои подельники в Вашингтоне много лет готовили Украину к этому конфликту. Каждый раз вы советовали Украине не вести переговоры с Россией и подталкивали ее к еще большим разрушениям и страданиям", — отметил Alex Scherer."ЕС стоял за Украиной задолго до российской "агрессии" 2022 года. Будучи вассалами США, ЕС и Великобритания стояли за переворотом, Евромайданом, в 2014 году, который положил начало прокси-конфликту с Россией", — напомнил Todd Smekens."Не уверен, что это хорошо закончится для ЕС!" — подытожил Rich Believes in Democracy.Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.
https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html
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в мире, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия

"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она назвала конфликт на Украине "агрессией России".
"Российская агрессия, хорошо. Все меньше и меньше людей верят в эту чушь, которую ты продвигаешь", — возмутилась latornada.
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"Сейчас все знают, что ты и твои подельники в Вашингтоне много лет готовили Украину к этому конфликту. Каждый раз вы советовали Украине не вести переговоры с Россией и подталкивали ее к еще большим разрушениям и страданиям", — отметил Alex Scherer.
"ЕС стоял за Украиной задолго до российской "агрессии" 2022 года. Будучи вассалами США, ЕС и Великобритания стояли за переворотом, Евромайданом, в 2014 году, который положил начало прокси-конфликту с Россией", — напомнил Todd Smekens.
"Не уверен, что это хорошо закончится для ЕС!" — подытожил Rich Believes in Democracy.
Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.
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