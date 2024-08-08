https://ria.ru/20240808/lyayen-1964855934.html

"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети

"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети - РИА Новости, 08.08.2024

"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети

Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она назвала конфликт на Украине "агрессией России". РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:55

2024-08-08T10:55

2024-08-08T10:55

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россия

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европа

урсула фон дер ляйен

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она назвала конфликт на Украине "агрессией России"."Российская агрессия, хорошо. Все меньше и меньше людей верят в эту чушь, которую ты продвигаешь", — возмутилась latornada."Сейчас все знают, что ты и твои подельники в Вашингтоне много лет готовили Украину к этому конфликту. Каждый раз вы советовали Украине не вести переговоры с Россией и подталкивали ее к еще большим разрушениям и страданиям", — отметил Alex Scherer."ЕС стоял за Украиной задолго до российской "агрессии" 2022 года. Будучи вассалами США, ЕС и Великобритания стояли за переворотом, Евромайданом, в 2014 году, который положил начало прокси-конфликту с Россией", — напомнил Todd Smekens."Не уверен, что это хорошо закончится для ЕС!" — подытожил Rich Believes in Democracy.Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.

https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html

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в мире, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия