"Это чушь": выпад фон дер Ляйен в адрес России разгневал пользователей Сети
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она назвала конфликт на Украине "агрессией России".
"Российская агрессия, хорошо. Все меньше и меньше людей верят в эту чушь, которую ты продвигаешь", — возмутилась latornada.
"Сейчас все знают, что ты и твои подельники в Вашингтоне много лет готовили Украину к этому конфликту. Каждый раз вы советовали Украине не вести переговоры с Россией и подталкивали ее к еще большим разрушениям и страданиям", — отметил Alex Scherer.
"ЕС стоял за Украиной задолго до российской "агрессии" 2022 года. Будучи вассалами США, ЕС и Великобритания стояли за переворотом, Евромайданом, в 2014 году, который положил начало прокси-конфликту с Россией", — напомнил Todd Smekens.
"Не уверен, что это хорошо закончится для ЕС!" — подытожил Rich Believes in Democracy.
Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Глава государства назвал бредом заявления, что Россия якобы планирует атаковать Европу.