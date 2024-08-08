https://ria.ru/20240808/krazha-1964824448.html

В Петербурге задержали вора-карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже

В Петербурге задержали вора-карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже - РИА Новости, 08.08.2024

В Петербурге задержали вора-карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже

Полиция Санкт-Петербурга задержала вора-карманника, обокравшего иностранных туристов, которые посещали Эрмитаж, сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:07

2024-08-08T09:07

2024-08-08T09:07

происшествия

санкт-петербург

россия

япония

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала вора-карманника, обокравшего иностранных туристов, которые посещали Эрмитаж, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Отмечается, что в полицию Центрального района в разницей в несколько дней поступили два заявления о краже денег у посетителей Эрмитажа. Так, 61-летняя турчанка лишилась 50 тысяч рублей, похищенных из ее кошелька во время экскурсии, а у 44-летней китаянки из рюкзака украли 20 тысяч рублей. Уголовные дела были возбуждены по статье о краже. "Спустя несколько дней оперативно-розыскных мероприятий сыщики вычислили подозреваемого и задержали его 6 августа у дома 35 по Миллионной улице. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, задержанный в 2020 году уже попался на карманной краже в Эрмитаже у туристки из Японии. Мужчина, уже имевший три судимости, тогда получил полтора года условного срока.

https://ria.ru/20190110/1549158885.html

https://ria.ru/20231124/kannabis-1911537637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, япония