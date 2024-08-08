https://ria.ru/20240808/krazha-1964824448.html
В Петербурге задержали вора-карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже
В Петербурге задержали вора-карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже - РИА Новости, 08.08.2024
В Петербурге задержали вора-карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже
Полиция Санкт-Петербурга задержала вора-карманника, обокравшего иностранных туристов, которые посещали Эрмитаж, сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:07
2024-08-08T09:07
2024-08-08T09:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала вора-карманника, обокравшего иностранных туристов, которые посещали Эрмитаж, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Отмечается, что в полицию Центрального района в разницей в несколько дней поступили два заявления о краже денег у посетителей Эрмитажа. Так, 61-летняя турчанка лишилась 50 тысяч рублей, похищенных из ее кошелька во время экскурсии, а у 44-летней китаянки из рюкзака украли 20 тысяч рублей. Уголовные дела были возбуждены по статье о краже. "Спустя несколько дней оперативно-розыскных мероприятий сыщики вычислили подозреваемого и задержали его 6 августа у дома 35 по Миллионной улице. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, задержанный в 2020 году уже попался на карманной краже в Эрмитаже у туристки из Японии. Мужчина, уже имевший три судимости, тогда получил полтора года условного срока.
https://ria.ru/20190110/1549158885.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, япония
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Япония
В Петербурге задержали вора-карманника, обокравшего туристов в Эрмитаже
В Петербурге задержали карманника, обокравшего туристов, посещавших Эрмитаж
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала вора-карманника, обокравшего иностранных туристов, которые посещали Эрмитаж, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Отмечается, что в полицию Центрального района в разницей в несколько дней поступили два заявления о краже денег у посетителей Эрмитажа. Так, 61-летняя турчанка лишилась 50 тысяч рублей, похищенных из ее кошелька во время экскурсии, а у 44-летней китаянки из рюкзака украли 20 тысяч рублей.
Уголовные дела были возбуждены по статье о краже.
"Спустя несколько дней оперативно-розыскных мероприятий сыщики вычислили подозреваемого и задержали его 6 августа у дома 35 по Миллионной улице. Им оказался 51-летний ранее судимый местный житель", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, задержанный в 2020 году уже попался на карманной краже в Эрмитаже у туристки из Японии. Мужчина, уже имевший три судимости, тогда получил полтора года условного срока.