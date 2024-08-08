https://ria.ru/20240808/kosmos-1964970737.html
Россия планирует туристическую миссию на МКС
Россия планирует туристическую миссию на МКС - РИА Новости, 08.08.2024
Россия планирует туристическую миссию на МКС
Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на Международную космическую станцию, она может состояться во второй половине 2025 года, сообщила... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:32
2024-08-08T16:32
2024-08-08T16:32
космос - риа наука
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байконур (город)
казахстан
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на Международную космическую станцию, она может состояться во второй половине 2025 года, сообщила оператор таких полётов компания "Главкосмос". "Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска - космодром Байконур (Казахстан). Длительность полета до МКС – около 3 часов. Планируемый период пребывания на МКС – 10 дней. Суммарный срок подготовки к полету – 10 месяцев. Срок активной подготовки к полету 4-5 месяцев", - говорится в сообщении. Указывается, что полёт и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Корабль рассчитан на двух туристов, ещё одно место займёт профессиональный космонавт. Планируемая экспедиция включает первичное медицинское освидетельствование, формирование и утверждение программы полета, личных и научных экспериментов, подготовку к полёту, тренировки и испытания на наземном оборудовании. Отмечается, что подготовка будет проходить очно в Центре подготовки космонавтов, участникам не требуются специальные знания и умения – всё необходимое будет изучено и отработано в рамках программы. Для участников будут изготовлены индивидуальные скафандры, которые после полёта можно будет забрать на память. Также в экспедицию включены предстартовая подготовка на космодроме, которая займёт три недели, непосредственно полёт на станцию и пребывание на ней с выполнением программы полёта, фото- и видеосъёмки, возвращение на Землю и прохождение послеполётной реабилитации.
https://ria.ru/20231117/kosmos-1909871302.html
https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, байконур (город), казахстан, главкосмос, центр подготовки космонавтов
Космос - РИА Наука, Россия, Байконур (город), Казахстан, Главкосмос, Центр подготовки космонавтов
Россия планирует туристическую миссию на МКС
"Главкосмос": Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на МКС
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на Международную космическую станцию, она может состояться во второй половине 2025 года, сообщила оператор таких полётов компания "Главкосмос".
"Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска - космодром Байконур
(Казахстан
). Длительность полета до МКС – около 3 часов. Планируемый период пребывания на МКС – 10 дней. Суммарный срок подготовки к полету – 10 месяцев. Срок активной подготовки к полету 4-5 месяцев", - говорится в сообщении.
Указывается, что полёт и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Корабль рассчитан на двух туристов, ещё одно место займёт профессиональный космонавт.
Планируемая экспедиция включает первичное медицинское освидетельствование, формирование и утверждение программы полета, личных и научных экспериментов, подготовку к полёту, тренировки и испытания на наземном оборудовании.
Отмечается, что подготовка будет проходить очно в Центре подготовки космонавтов
, участникам не требуются специальные знания и умения – всё необходимое будет изучено и отработано в рамках программы.
Для участников будут изготовлены индивидуальные скафандры, которые после полёта можно будет забрать на память.
Также в экспедицию включены предстартовая подготовка на космодроме, которая займёт три недели, непосредственно полёт на станцию и пребывание на ней с выполнением программы полёта, фото- и видеосъёмки, возвращение на Землю
и прохождение послеполётной реабилитации.