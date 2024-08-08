https://ria.ru/20240808/kosmos-1964970737.html

Россия планирует туристическую миссию на МКС

Россия планирует туристическую миссию на МКС - РИА Новости, 08.08.2024

Россия планирует туристическую миссию на МКС

Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на Международную космическую станцию, она может состояться во второй половине 2025 года, сообщила... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:32

2024-08-08T16:32

2024-08-08T16:32

космос - риа наука

россия

байконур (город)

казахстан

главкосмос

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на Международную космическую станцию, она может состояться во второй половине 2025 года, сообщила оператор таких полётов компания "Главкосмос". "Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска - космодром Байконур (Казахстан). Длительность полета до МКС – около 3 часов. Планируемый период пребывания на МКС – 10 дней. Суммарный срок подготовки к полету – 10 месяцев. Срок активной подготовки к полету 4-5 месяцев", - говорится в сообщении. Указывается, что полёт и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Корабль рассчитан на двух туристов, ещё одно место займёт профессиональный космонавт. Планируемая экспедиция включает первичное медицинское освидетельствование, формирование и утверждение программы полета, личных и научных экспериментов, подготовку к полёту, тренировки и испытания на наземном оборудовании. Отмечается, что подготовка будет проходить очно в Центре подготовки космонавтов, участникам не требуются специальные знания и умения – всё необходимое будет изучено и отработано в рамках программы. Для участников будут изготовлены индивидуальные скафандры, которые после полёта можно будет забрать на память. Также в экспедицию включены предстартовая подготовка на космодроме, которая займёт три недели, непосредственно полёт на станцию и пребывание на ней с выполнением программы полёта, фото- и видеосъёмки, возвращение на Землю и прохождение послеполётной реабилитации.

https://ria.ru/20231117/kosmos-1909871302.html

https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html

россия

байконур (город)

казахстан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, байконур (город), казахстан, главкосмос, центр подготовки космонавтов