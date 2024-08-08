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Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье

Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье - РИА Новости, 08.08.2024

Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить храм Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:39

2024-08-08T20:39

2024-08-08T20:39

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить храм Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ясиня, расположенном в Закарпатской области Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. "В поселке Ясиня Хустской епархии прямо сейчас сторонники ПЦУ пытаются захватить храм Рождества Богородицы", - говорится в сообщении союза журналистов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240806/khram-1964485776.html

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