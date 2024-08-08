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Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье - РИА Новости, 08.08.2024
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Религия
 
20:39 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/khram-1965045720.html
Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье
Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье - РИА Новости, 08.08.2024
Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить храм Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:39
2024-08-08T20:39
религия
украина
закарпатская область
православная церковь украины (пцу)
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить храм Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ясиня, расположенном в Закарпатской области Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. "В поселке Ясиня Хустской епархии прямо сейчас сторонники ПЦУ пытаются захватить храм Рождества Богородицы", - говорится в сообщении союза журналистов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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украина, закарпатская область, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Закарпатская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире
Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье

Союз православных журналистов: сторонники ПЦУ пытаются захватить храм в Ясине

© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархатХрам Рождества Богородицы в поселке Ясиня Хустской
Храм Рождества Богородицы в поселке Ясиня Хустской - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархат
Храм Рождества Богородицы в поселке Ясиня Хустской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить храм Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ясиня, расположенном в Закарпатской области Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
"В поселке Ясиня Хустской епархии прямо сейчас сторонники ПЦУ пытаются захватить храм Рождества Богородицы", - говорится в сообщении союза журналистов.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Заставки Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области
6 августа, 17:55
 
РелигияУкраинаЗакарпатская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Служба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВ мире
 
 
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