Раскольники ПЦУ пытаются захватить храм в Закарпатье
Союз православных журналистов: сторонники ПЦУ пытаются захватить храм в Ясине
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархатХрам Рождества Богородицы в поселке Ясиня Хустской
Храм Рождества Богородицы в поселке Ясиня Хустской. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются силой захватить храм Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Ясиня, расположенном в Закарпатской области Украины, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
"В поселке Ясиня Хустской епархии прямо сейчас сторонники ПЦУ пытаются захватить храм Рождества Богородицы", - говорится в сообщении союза журналистов.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Сторонники ПЦУ захватили храм УПУ в Хмельницкой области
6 августа, 17:55