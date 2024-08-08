https://ria.ru/20240808/kama-1964901690.html

Надвижка нового моста через Каму завершена в Татарстане

Надвижка нового моста через Каму завершена в Татарстане - РИА Новости, 08.08.2024

Надвижка нового моста через Каму завершена в Татарстане

Мостостроители завершили надвижку пролетного строения моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов, запустить движение по мосту планируется уже в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:56

2024-08-08T12:56

2024-08-08T12:56

республика татарстан

набережные челны

нижнекамск

рустам минниханов

роман новиков

республика татарстан (татарстан)

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ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН (Татарстан), 8 авг — РИА Новости. Мостостроители завершили надвижку пролетного строения моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов, запустить движение по мосту планируется уже в этом году - почти на год раньше срока, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Самое главное, слова огромной благодарности дорожникам, мостовикам, они идут с опережением почти на год. Мы движение запустим уже в этом году. Все объекты идут или в графике, или с опережением", - сказал Минниханов на церемонии завершения надвижки. Глава республики подчеркнул важность нового моста, который возводится вблизи крупных промышленных центров - Набережных Челнов и Нижнекамска, обеспечивая удобный доступ к промышленным предприятиям, нефтехимическому комплексу. До сих пор, по словам Минниханова, невозможно было закрыть для масштабной реконструкции действующий мост через Каму в Набережных Челнах. В целях безопасности новый мост-дублер был необходим. "То, что сегодня завершили процесс надвижки, в августе, для нас важно. По графикам на самом деле - в ноябре. И сделай мы это в ноябре, огромные бы риски были качественного выполнения работ по покрытию, по устройству асфальтобетона… В ноябре будем завершать все работы на этом мосту и к декабрю запускать по нему движение. Очень успешный получается объект, очень успешно мостовики сработали", - отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Протяженность нового моста через Каму составляет 1,3 километра, он возводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Готовность моста – 85%. Мост, соединяющий берега Камы, будет стоять на 22 опорах, из которых 15 опор - эстакадной части и семь - русловой. К устройству асфальтобетонного покрытия планируют приступить в сентябре 2024 года. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов - новое направление протяженностью 81 километр. Проект включает строительство четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти разноуровневых пересечений. Транспортный обход позволит вывести транзитный транспорт из городов, разгрузив дорожную сеть агломераций, а также сократить время в пути.

https://ria.ru/20240402/elabuga-1937365431.html

https://ria.ru/20231116/kapremont-1909943285.html

набережные челны

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

набережные челны, нижнекамск, рустам минниханов, роман новиков, республика татарстан (татарстан)