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Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов

Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов - РИА Новости, 08.08.2024

Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов

Создатель эстрадного театра "День Победы" артист Дмитрий Иванов, известный по участию в юмористическом телевизионном шоу "Смехопанорама", скончался в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:21

2024-08-08T17:21

2024-08-08T17:21

культура

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Создатель эстрадного театра "День Победы" артист Дмитрий Иванов, известный по участию в юмористическом телевизионном шоу "Смехопанорама", скончался в Санкт-Петербурге, сообщила его вдова. "Уважаемые подписчики и друзья Димы. К вам обращается жена Дмитрия - Антонина Иванова-Истомина. Мой муж Дмитрий Иванов умер 7 августа 2024 года в 10 часов утра. Диагноз уточняется - позже сообщим", – написала она на странице артиста в соцсети "ВКонтакте".О дате и месте похорон Иванова пока не сообщается. Согласно информации на странице артиста, он родился 9 мая 1962 года. В 1987-2017 годах работал в Иркутской филармонии, также с 1995 года по 2022 год был худруком эстрадного театра "День Победы". По данным из открытых источников, Иванов вместе с супругой участвовали в "Смехопанораме" в начале 2000-х годом и имели успех.

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