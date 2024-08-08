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Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов - РИА Новости, 08.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:21 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ivanov-1964997472.html
Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов
Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов - РИА Новости, 08.08.2024
Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов
Создатель эстрадного театра "День Победы" артист Дмитрий Иванов, известный по участию в юмористическом телевизионном шоу "Смехопанорама", скончался в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:21
2024-08-08T17:21
культура
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Создатель эстрадного театра "День Победы" артист Дмитрий Иванов, известный по участию в юмористическом телевизионном шоу "Смехопанорама", скончался в Санкт-Петербурге, сообщила его вдова. &quot;Уважаемые подписчики и друзья Димы. К вам обращается жена Дмитрия - Антонина Иванова-Истомина. Мой муж Дмитрий Иванов умер 7 августа 2024 года в 10 часов утра. Диагноз уточняется - позже сообщим&quot;, – написала она на странице артиста в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.О дате и месте похорон Иванова пока не сообщается. Согласно информации на странице артиста, он родился 9 мая 1962 года. В 1987-2017 годах работал в Иркутской филармонии, также с 1995 года по 2022 год был худруком эстрадного театра "День Победы". По данным из открытых источников, Иванов вместе с супругой участвовали в "Смехопанораме" в начале 2000-х годом и имели успех.
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санкт-петербург
Культура, Санкт-Петербург
Умер создатель эстрадного театра "День Победы" Дмитрий Иванов

Умер создатель эстрадного театра "День Победы" артист Дмитрий Иванов

© Фото : Дмитрий Иванов/ВКонтактеДмитрий Иванов
Дмитрий Иванов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Дмитрий Иванов/ВКонтакте
Дмитрий Иванов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Создатель эстрадного театра "День Победы" артист Дмитрий Иванов, известный по участию в юмористическом телевизионном шоу "Смехопанорама", скончался в Санкт-Петербурге, сообщила его вдова.
«

"Уважаемые подписчики и друзья Димы. К вам обращается жена Дмитрия - Антонина Иванова-Истомина. Мой муж Дмитрий Иванов умер 7 августа 2024 года в 10 часов утра. Диагноз уточняется - позже сообщим", – написала она на странице артиста в соцсети "ВКонтакте".

О дате и месте похорон Иванова пока не сообщается.
Согласно информации на странице артиста, он родился 9 мая 1962 года. В 1987-2017 годах работал в Иркутской филармонии, также с 1995 года по 2022 год был худруком эстрадного театра "День Победы". По данным из открытых источников, Иванов вместе с супругой участвовали в "Смехопанораме" в начале 2000-х годом и имели успех.
 
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