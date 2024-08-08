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Омбудсмен Минеева: импортозамещение в Москве набирает обороты
Омбудсмен Минеева: импортозамещение в Москве набирает обороты - РИА Новости, 08.08.2024
Омбудсмен Минеева: импортозамещение в Москве набирает обороты
Импортозамещение в Москве набирает обороты, столичные производители изготавливают уже более 25 тысяч собственных товаров в рамках программы "Сделано в Москве",... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:47
2024-08-08T15:47
2024-08-08T15:47
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Импортозамещение в Москве набирает обороты, столичные производители изготавливают уже более 25 тысяч собственных товаров в рамках программы "Сделано в Москве", заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "Импортозамещение набирает обороты в столице. В Москве развернута реально крутая программа "Сделано в Москве" по поддержке отечественных брендов", — сказала она. Ее участникам, по ее словам, доступно немало бесплатных инструментов продвижения своих товаров: от рекламы до участия в ярмарках и выставках, число которых постоянно растет в городе. "По официальным данным, с января по июнь нынешнего года участники программы "Сделано в Москве" заработали 150 миллионов рублей, что на 36% больше, чем за весь минувший год. На сайте проекта представлено уже более 25 тысяч товаров московских производителей", - заметила собеседница агентства. "Несомненно, многое уже удалось наладить, но что-то пока еще нет. По-прежнему высока, например, потребность в импортных комплектующих в автомобильной отрасли, электротехнике, медицинской промышленности", - заключила Минеева. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20231013/pribory-1902415155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), импортозамещение, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Технологии, Москва, Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен), Импортозамещение, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Импортозамещение в Москве набирает обороты, столичные производители изготавливают уже более 25 тысяч собственных товаров в рамках программы "Сделано в Москве", заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
"Импортозамещение набирает обороты в столице. В Москве
развернута реально крутая программа "Сделано в Москве" по поддержке отечественных брендов", — сказала она.
Ее участникам, по ее словам, доступно немало бесплатных инструментов продвижения своих товаров: от рекламы до участия в ярмарках и выставках, число которых постоянно растет в городе.
«
"По официальным данным, с января по июнь нынешнего года участники программы "Сделано в Москве" заработали 150 миллионов рублей, что на 36% больше, чем за весь минувший год. На сайте проекта представлено уже более 25 тысяч товаров московских производителей", - заметила собеседница агентства.
"Несомненно, многое уже удалось наладить, но что-то пока еще нет. По-прежнему высока, например, потребность в импортных комплектующих в автомобильной отрасли, электротехнике, медицинской промышленности", - заключила Минеева.
Полный текст интервью
читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.