https://ria.ru/20240808/importozameschenie-1964954337.html

Омбудсмен Минеева: импортозамещение в Москве набирает обороты

Омбудсмен Минеева: импортозамещение в Москве набирает обороты - РИА Новости, 08.08.2024

Омбудсмен Минеева: импортозамещение в Москве набирает обороты

Импортозамещение в Москве набирает обороты, столичные производители изготавливают уже более 25 тысяч собственных товаров в рамках программы "Сделано в Москве",... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:47

2024-08-08T15:47

2024-08-08T15:47

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технологии

москва

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

импортозамещение

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Импортозамещение в Москве набирает обороты, столичные производители изготавливают уже более 25 тысяч собственных товаров в рамках программы "Сделано в Москве", заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "Импортозамещение набирает обороты в столице. В Москве развернута реально крутая программа "Сделано в Москве" по поддержке отечественных брендов", — сказала она. Ее участникам, по ее словам, доступно немало бесплатных инструментов продвижения своих товаров: от рекламы до участия в ярмарках и выставках, число которых постоянно растет в городе. "По официальным данным, с января по июнь нынешнего года участники программы "Сделано в Москве" заработали 150 миллионов рублей, что на 36% больше, чем за весь минувший год. На сайте проекта представлено уже более 25 тысяч товаров московских производителей", - заметила собеседница агентства. "Несомненно, многое уже удалось наладить, но что-то пока еще нет. По-прежнему высока, например, потребность в импортных комплектующих в автомобильной отрасли, электротехнике, медицинской промышленности", - заключила Минеева. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20231013/pribory-1902415155.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), импортозамещение, твой бизнес – новости