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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 08.08.2024

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла на высоту 3 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:34

2024-08-08T04:34

2024-08-08T04:34

космос - риа наука

эбеко

парамушир

северо-курильск

российская академия наук

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла на высоту 3 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 3 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 3 километра на восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240212/vulkan-1926770159.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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космос - риа наука, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук