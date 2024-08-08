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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 08.08.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла на высоту 3 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:34
2024-08-08T04:34
2024-08-08T04:34
космос - риа наука
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг выбросил столб пепла на высоту 3 километра, информирует институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 3 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 3 километра на восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240212/vulkan-1926770159.html
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космос - риа наука, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра