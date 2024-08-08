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Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС - РИА Новости, 08.08.2024
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17:23 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/eaes-1964998012.html
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС - РИА Новости, 08.08.2024
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:23
2024-08-08T17:23
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках Евразийского экономического союза. Изменения вносятся в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств - членов ЕАЭС и внесен на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой торговли. При этом вводится новый институт – оператора электронной торговли, совмещающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, а также новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли. Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. Причем оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если они предусмотрены национальным законодательством. Одной из ключевых функций оператора является сопровождение товаров, приобретенных на международной интернет-площадке, включая обеспечение логистики. При этом возможно использование двух логистических схем. Первая предусматривает поставку товаров покупателю напрямую от продавца из-за рубежа, а вторая - с таможенного (бондового) склада, где хранятся заранее завезенные товары. Однако вторая схема возможна лишь при участии оператора электронной торговли, которому товары передаются на хранение зарубежным продавцом. В отношении товаров, доставляемых физлицу напрямую от продавца, таможенные пошлины уплачиваются по единой ставке, определяемой Евразийской экономической комиссией для всех государств - членов ЕАЭС, а с бондового склада - по ставкам, установленным единым таможенным тарифом ЕАЭС. Протокол предоставляет каждому государству - члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Кроме того, протокол предусматривает возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физлицами.
https://ria.ru/20240717/tovary-1960288408.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС

Путин ратифицировал протокол о регулировании электронной торговли в рамках ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках Евразийского экономического союза. Изменения вносятся в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств - членов ЕАЭС и внесен на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой торговли. При этом вводится новый институт – оператора электронной торговли, совмещающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, а также новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли.
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Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. Причем оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если они предусмотрены национальным законодательством. Одной из ключевых функций оператора является сопровождение товаров, приобретенных на международной интернет-площадке, включая обеспечение логистики.
При этом возможно использование двух логистических схем. Первая предусматривает поставку товаров покупателю напрямую от продавца из-за рубежа, а вторая - с таможенного (бондового) склада, где хранятся заранее завезенные товары. Однако вторая схема возможна лишь при участии оператора электронной торговли, которому товары передаются на хранение зарубежным продавцом.
В отношении товаров, доставляемых физлицу напрямую от продавца, таможенные пошлины уплачиваются по единой ставке, определяемой Евразийской экономической комиссией для всех государств - членов ЕАЭС, а с бондового склада - по ставкам, установленным единым таможенным тарифом ЕАЭС.
Протокол предоставляет каждому государству - члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Кроме того, протокол предусматривает возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физлицами.
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