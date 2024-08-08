https://ria.ru/20240808/eaes-1964998012.html

Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС

Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС - РИА Новости, 08.08.2024

Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:23

2024-08-08T17:23

2024-08-08T17:23

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, определяющего особенности регулирования электронной торговли товарами в рамках Евразийского экономического союза. Изменения вносятся в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Протокол подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств - членов ЕАЭС и внесен на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Он выделяет товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию и определяет особенности регулирования такой торговли. При этом вводится новый институт – оператора электронной торговли, совмещающего в себе функции логистического оператора и таможенного представителя, а также новый вид таможенной декларации – на товары электронной торговли. Декларирование таких товаров сможет осуществлять физлицо – получатель товара или оператор электронной торговли. Причем оператор будет нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование, а также уплачивать в отношении данных товаров таможенные пошлины и налоги, если они предусмотрены национальным законодательством. Одной из ключевых функций оператора является сопровождение товаров, приобретенных на международной интернет-площадке, включая обеспечение логистики. При этом возможно использование двух логистических схем. Первая предусматривает поставку товаров покупателю напрямую от продавца из-за рубежа, а вторая - с таможенного (бондового) склада, где хранятся заранее завезенные товары. Однако вторая схема возможна лишь при участии оператора электронной торговли, которому товары передаются на хранение зарубежным продавцом. В отношении товаров, доставляемых физлицу напрямую от продавца, таможенные пошлины уплачиваются по единой ставке, определяемой Евразийской экономической комиссией для всех государств - членов ЕАЭС, а с бондового склада - по ставкам, установленным единым таможенным тарифом ЕАЭС. Протокол предоставляет каждому государству - члену ЕАЭС право установить налог на добавленную стоимость в отношении товаров электронной торговли. Кроме того, протокол предусматривает возможность установления беспошлинного порога ввоза товаров электронной торговли, ввозимых непосредственно физлицами.

https://ria.ru/20240717/tovary-1960288408.html

https://ria.ru/20240502/soglashenie-1943524857.html

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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире