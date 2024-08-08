https://ria.ru/20240808/boepripasy-1964698557.html

Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ

Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ

Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:33

2024-08-08T10:33

2024-08-08T10:33

специальная военная операция на украине

часов яр

донбасс

артемовск

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал."За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать", — сообщил боец.Из-за этого саперам приходится быть крайне осторожными. По этой же причине большинство взрывных устройств и инженерных боеприпасов приходится уничтожать на месте.На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.

https://ria.ru/20240722/front-1960726064.html

часов яр

донбасс

артемовск

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

часов яр, донбасс, артемовск