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Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ
Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
артемовск
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал."За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать", — сообщил боец.Из-за этого саперам приходится быть крайне осторожными. По этой же причине большинство взрывных устройств и инженерных боеприпасов приходится уничтожать на месте.На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.
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часов яр
донбасс
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, донбасс, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Артемовск
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ
Боец Запал: ВСУ чаще стали использовать "кустарные" боеприпасы
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал.
"За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать", — сообщил боец.
Из-за этого саперам приходится быть крайне осторожными. По этой же причине большинство взрывных устройств и инженерных боеприпасов приходится уничтожать на месте.
На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.