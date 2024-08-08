Рейтинг@Mail.ru
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/boepripasy-1964698557.html
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ
Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
артемовск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_06ad6011b8caf7f57cfcdf589928e81a.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал."За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать", — сообщил боец.Из-за этого саперам приходится быть крайне осторожными. По этой же причине большинство взрывных устройств и инженерных боеприпасов приходится уничтожать на месте.На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240722/front-1960726064.html
часов яр
донбасс
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792098658_475:228:2901:2047_1920x0_80_0_0_9cccfe163b1134eaab92e51ea6c4f698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, донбасс, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Артемовск
Российский сапер рассказал о новой тактике ВСУ

Боец Запал: ВСУ чаще стали использовать "кустарные" боеприпасы

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские войска все чаще используют на Артемовском направлении самодельные взрывные устройства, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал.
"За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать", — сообщил боец.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Сын ушел — и я за ним". Что происходит на самом тяжелом участке фронта
22 июля, 08:00
Из-за этого саперам приходится быть крайне осторожными. По этой же причине большинство взрывных устройств и инженерных боеприпасов приходится уничтожать на месте.
На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала